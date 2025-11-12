Zdravotnický Institut Roberta Kocha (RKI) spadající pod spolkové ministerstvo zdravotnictví ve zprávě neupřesnil, kde přesně byl vzorek v Německu odebrán. Podle RKI se divoký poliovirus vyskytuje již pouze v Afghánistánu a Pákistánu. Tento nález úřady považují za překážku v celosvětovém úsilí o vymýcení nemoci známé také jako dětská obrna.
RKI považuje riziko pro širokou veřejnost za velmi nízké, protože v Německu je velká míra proočkovanosti. Navíc se jedná o ojedinělý nález v odpadních vodách.
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že se jedná o první takový nález v Evropě od roku 2010, a zdůraznila, že žádná země není imunní vůči šíření dětské obrny.
Poslední případ infekce divokým poliovirem typu 1 (WPV1) s výskytem v Německu byl v roce 1990, poslední importované případy se v Německu vyskytly v roce 1992.
Obrna je virové onemocnění, které obvykle postihuje děti do pěti let. Virus se šíří hlavně kvůli znečištěné vodě, může napadnout centrální nervový systém a vést i k úmrtí, pokud zasáhne svaly dýchacího systému. Obrně lze předejít očkováním.
Svět se již desítky let snaží o vymýcení nemoci. Masivní očkování snížilo počet případů od roku 1988 o 99 procent, ale úplné vymýcení dětské obrny stále představuje globální výzvu, píše Reuters.