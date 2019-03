Šel na vyšetření močové trubice, místo toho Britovi omylem provedli obřízku

Dalo by se to označit za další ostudu britského státního zdravotnictví. Muži, který šel na cystoskopii, tedy endoskopické vyšetření močové trubice a močového měchýře, lékaři provedli omylem obřízku. Důvodem, jak jinak, byla záměna dokumentace pacientů, informoval na svém webu britský deník The Independent.