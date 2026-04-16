Němečtí turisté vyrazili z chorvatského poloostrova Istrie na pozorování delfínů. A při zpáteční cestě Jaderským mořem k Pule se jim naskytl ještě o něco zajímavější výhled.
K loni připlul osmimetrový žralok a plavidlo delší jen o dva metry několikrát obkroužil. Podle svědků z lodi kolem nich plul celých deset minut, pak se vrátil do větší hloubky.
„Na moři jsem celý život, ale za celých 65 let si mi nic podobného nestalo,“ svěřil se kapitán Zvonko Halimić chorvatskému serveru 24sata, který informaci přinesl. Ovšem hned pobaveně dodal, že mezi pasažéry místo paniky vyvolal žralok spíš nadšení. Paryba podle něj připlula k lodi tak blízko, že se jí lidé pokoušeli z paluby dotknout.
Nebezpečí nehrozilo
Žádné nebezpečí nikomu nehrozilo, byl to totiž žralok veliký, latinsky Cetorhinus maximus, uvedl slovinský server Nedeljski s odkazem na Ulrike Kirsch z Německé nadace pro ochranu moří.
Ten je po Žraloku obrovském druhou největší parybou – dorůst může délky i přes dvanáct metrů. Ale pro člověka je naprosto neškodný, jelikož se živí zejména planktonem, případně drobnými rybami či korýši. Právě honba za potravou jej nejspíš k pobřeží Istrie dovedla.
V Jaderském moři nejde o úplně neobvyklého návštěvníka. Podle serveru Croatia Week se však ohrožený žralok drží zejména podél východního pobřeží a je považován za relativně vzácného. Rozhodně nejde o první pozorování v severní části moře, právě ta je totiž zvlášť na jaře na plankton bohatá.