Obří loupež v Německu. Spořitelna přišla o 30 milionů eur, klienty krotila policie

  15:57
Kořist v hodnotě přibližně 30 milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé při pondělním vloupání do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Podle agentury DPA jedná se o jedno z největších loupežných přepadení v historii německé kriminalistiky.
Napjatá situace před budovou německé spořitelny v západoněmeckém...

Napjatá situace před budovou německé spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu, kde lupiči podle předběžných odhadů ukradli miliony eur. Po vloupání do trezoru spořitelny požadují znepokojení zákazníci informace. (30. prosince 2025) | foto: ČTK

Napjatá situace před budovou německé spořitelny v západoněmeckém...
Napjatá situace před budovou německé spořitelny v západoněmeckém...
Frank Krallmann, tiskový mluvčí Sparkasse Gelsenkirchen, vydává prohlášení k...
Frank Krallmann, tiskový mluvčí Sparkasse Gelsenkirchen, vydává prohlášení k...
Pachatelé provrtali díru do trezoru a vyloupili přes 3 200 bezpečnostních schránek. Poškozeno je asi 2 500 lidí.

Před pobočkou spořitelny v Gelsenkirchenu panuje už druhým dnem vzrušená atmosféra. Klienti spořitelny se dožadují informací o svém majetku. Sparkasse Gelsenkirchen proto zřídila speciální linku pro dotazy, pobočka však prozatím zůstává zavřená, jak informuje na svých stránkách.

Situace se v úterý podle reportéra DPA vyhrotila, když se počet čekajících v chladu před vyloupenou pobočkou zvýšil na 200 a lidé se domáhali toho, aby byli vpuštěni dovnitř. Několik z nich se prodralo kolem zaměstnanců bezpečnostní agentury do vstupní haly pobočky a nakonec zasahovala policie.

Podle prvních zjištění se lupiči dostali ke schránkám přes parkovací dům ze sousední ulice. Cesta vedla přes několik dveří do archivu, odkud nakonec pomocí speciálního vrtáku prorazili zeď od trezoru. Policie zajišťovala stopy na místě činu celé pondělí a po pachatelích stále pátrá.

Na možné vloupání upozornil v noci na pondělí požární poplach, který se spustil automaticky. Policisté spolu s hasiči okamžitě začali prohledávat budovu a všimli si díry v suterénu.

Podobné případy jsou spíše vzácné, píše agentura DPA. Před rokem se pachatelům v Lübecku podařilo vyloupit přes 300 bezpečnostních schránek, ze kterých odcizili cennosti, šperky, peníze a věci osobní hodnoty. Podle policie škoda přesáhla deset milionů eur.

V srpnu 2021 pachatelé v Norderstedtu u Hamburku vykradli asi 650 bezpečnostních schránek hamburské spořitelny. Tehdy se dostali do trezoru pomocí vrtáku z pronajatých prostor nad pobočkou.

30. prosince 2025  16:57

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

30. prosince 2025  16:56

Synovu nemoc jsem chtěla sdílet. Nemohla jsem lidem lhát, vypráví influencerka Salte

Tereza Salte (28. listopadu 2025)

Od její první návštěvy Norska už uplynulo několik let. Zpátky do Prahy si Tereza Salte přivezla manžela i odvážné podnikatelské nápady, které postupně uskutečnila. Jako první Češka se začala věnovat...

30. prosince 2025  16:42

Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely

Stoupající kouř po leteckém úderu koalice vedené Saúdskou Arábií, který byl...

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda v úterý na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Reaguje tak na postup separatistů podporovaných Spojenými...

30. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  16:32

Ve Špindlu otevřeli polovinu sjezdařských tratí. Čekali jsme větší nával, tvrdí lyžaři

Lyžovačka ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)

Přestože v závěru roku Špindlerův Mlýn obvykle praská ve švech, letos je nápor lyžařů snesitelný. V úterý před polednem se na hlavním záchytném parkovišti u dolní stanice lanovky Hromovka dalo celkem...

30. prosince 2025  16:27

Už na začátku roku bude koalice jednat o zrušení poplatků ČT, řekl Okamura

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Politici ANO, SPD a Motoristů sobě budou podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury hned na prvním koaličním jednání v novém roce diskutovat o návrhu na zrušení měsíčních poplatků České televizi a Českému...

30. prosince 2025  16:03

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

30. prosince 2025  15:59

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

30. prosince 2025  15:38,  aktualizováno  15:46

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

30. prosince 2025  15:31

Dánská pošta skončila s posíláním dopisů, z ulic mizí poslední schránky

Červené dánské poštovní schránky (prosinec 2025)

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Země je tak zřejmě vůbec první v Evropě, která tuto službu uzavírá. Z ulic zároveň mizí typické červené poštovní schránky.

30. prosince 2025  15:03

Na Rusko se musí rusky. Naprosto jednostranně, zcela podle našeho rozhodnutí

Komentář
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie letos 18. až 19. prosince jednali o využití 210 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině. K jejich zabavení však nenašli odvahu. Zvolili...

30. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

