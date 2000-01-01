Ukrajina pokračuje v systematickém vyřazování skladů ruského internetového prodejce Wildberries, který podle Kyjevu dodává ruské armádě vojenské vybavení. Satelitní snímky potvrzují, že ruská obdoba Amazonu za měsíc přišla o pětinu skladových kapacit. První ukrajinské údery přišly 18. července, od té doby Ukrajina podnikla desítky dalších útoků. Škody podle odhadů šplhají do stovek milionů rublů. Společnost hledá útočiště v Kazachstánu.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Satelitní snímek zobrazuje skladiště společnosti Wildberries před prvním útokem ukrajinské armády. 18. července ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina v noci zasáhla dvě významná logistická zařízení v Moskevské a Tambovské oblasti v Rusku.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Jednalo se právě o sklady společnosti Wildberries v Elektrostalu a ve městě Kotovsk. Podle analýzy satelitních snímků bylo od té doby poškozeno nebo zničeno nejméně 1,18 milionu metrů čtverečních skladových prostor firmy, což představuje více než pětinu její skladové kapacity.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Další satelitní snímek zobrazuje skladiště Wildberries v Krasnodaru.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Ukrajina podnikla útok na tento sklad 22. července.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Satelitní snímky z 21. července (nahoře) a z 5. srpna (dole) ukazují srovnání před útokem a po něm.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Další satelitní snímek z 28. července zachycuje skladiště ruského giganta ve městě Penza, které leží asi 700 kilometrů východně od Moskvy.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Tento satelitní snímek zobrazuje stejné skladiště po ukrajinském útoku dva dny poté. O náletu nejprve informovaly místní úřady a očití svědci, kteří zveřejnili záběry v internetu.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Satelity zaznamenaly areál skladiště Wildberries v Něvinnomysku v Samarské oblasti 26. července, pár dní před náletem ukrajinských dronů.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Útok přišel 2. srpna. Podle odhadu bylo tehdy na počátku týdne mimo provoz celkem čtrnáct skladů společnosti Wildberries o ploše přes 1,5 milionu metrů čtverečních.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Složená fotografie satelitních snímků poskytuje lepší srovnání způsobených škod.
Autor: Planet Labs PBC/handout via Reuters, Reuters
Poslední poskytnutý snímek zobrazuje sklad Wildberries ve městě Aleksin v Tulské oblasti. Pořízen byl 19. července.
Autor: European Union/Copernicus Sentinel-2/handout via Reuters, Reuters
Ukrajina zasáhla sklad v noci ze 4. na 5. sprna a způsobila rozsáhlý požár. Tento satelitní snímek byl pořízen následující den.
Autor: European Union/Copernicus Sentinel-2/handout via Reuters, Reuters
Zde jsou složené satelitní snímky pro přehled o způsobených škodách. Podle serveru The Moscow Times může obnova jednoho metru čtverečního skladu stát asi 70 tisíc rublů (zhruba 19 tisíc korun).
Autor: European Union/Copernicus Sentinel-2/handout via Reuters, Reuters
Kromě nutných oprav je výpadek části skladových kapacit pro Wildberries komplikací i proto, že nutí společnost měnit trasy, vozit zásilky na delší vzdálenosti a hledat nové skladové prostory.
Autor: Reuters
Společnost má podle listu Kommersant problém s pronajmutím nových volných skladů v Rusku. Jejich majitelé se zdráhají je firmě pronajímat kvůli obavám, že ukrajinské útoky budou pokračovat. Firma proto plánuje přesun alespoň části skladových kapacit do Kazachstánu, kde má zájem přibližně o 100 tisíc metrů čtverečních.
Autor: ČTK
Wildberries minulý týden uvedla, že hledá partnery pro otevření nových skladových center, jedná se o první veřejně oznámené opatření společnosti s cílem řešit mimořádný logistický problém způsobený ukrajinskými útoky. Narušení logistické sítě firmy otřásá ruským maloobchodním sektorem a dopadá nejen na provozovatele franšíz, ale i na desítky tisíc malých podniků.
Autor: ČTK
Společnosti Wildberries po útoku ukrajinského dronu shořel sklad v Leningradské oblasti. (4. srpna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online prodejce, společnosti Wildberries, v Krasnodaru. (22. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Záběr z logistického centra společnosti Wildberries v ruské Rjazaňské oblasti po útoku ukrajinského dronu.
Autor: Telegram
Ukrajinci zasáhli sklad ruské verze Amazonu, společnosti Wildberries, ve městě Elektrostal v Moskevské oblasti. (18. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Ukrajina zasáhla další logistické centrum společnosti Wildberries při útoku dronem na město Rjazaň. (29. července 2026)
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Na jihu Petrohradu hoří sklad zboží prodejce Wildberries. Město zahaluje dým. (13. ledna 2024)
Autor: Reuters