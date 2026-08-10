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OBRAZEM: Zkáza ze satelitu. Ruský Wildberries přišel za měsíc o pětinu skladů

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Satelitní snímek zachycuje poškozený areál společnosti Wildberries po útoku... Satelitní snímek zachycuje závod společnosti Wildberries v Elektrostalu v... Satelitní snímky zachycují sklad společnosti Wildberries v Elektrostalu v... Satelitní snímek zachycuje závod společnosti Wildberries v Krasnodaru v... Satelitní snímek zachycuje závod společnosti Wildberries v Krasnodaru v... Složené snímky satelitních záběrů skladu Wildberries v Krasnodaru v... Satelitní snímek zachycuje sklad společnosti Wildberries v Penze v Rusku. (28.... Satelitní snímek zachycuje sklad společnosti Wildberries v Penze v Rusku. (2.... Satelitní snímek zachycuje areál společnosti Wildberries v Něvinnomyssku v... Poškozený závod společnosti Wildberries v Něvinnomyssku v Samarské oblasti v... Složený snímek satelitních záběrů skladu Wildberries v Novosemejkinu v Samarské... Satelitní snímek zachycuje závod společnosti Wildberries v Aleksinu v Tulské...
Ukrajina pokračuje v systematickém vyřazování skladů ruského internetového prodejce Wildberries, který podle Kyjevu dodává ruské armádě vojenské vybavení. Satelitní snímky potvrzují, že ruská obdoba Amazonu za měsíc přišla o pětinu skladových kapacit. Ukrajina poprvé udeřila 18. července, od té doby podnikla desítky dalších útoků. Škody podle odhadů šplhají do stovek milionů rublů. Společnost hledá útočiště v Kazachstánu.

5. srpna 2026

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