náhledy
Po zhruba 180 letech se na galapážský ostrov Floreana vrátily želvy sloní, endemický druh z tohoto souostroví v Tichém oceánu. Ochranáři tam do volné přírody vypustili 158 zástupců těchto želv, které jsou důležitou součástí ekosystému.
Autor: AP
Vědci původně do reintrodukčního programu vybrali 23 želv s nejbližšími genetickými vazbami na poddruh z Floreany.
Autor: AP
Do loňska se vylíhlo více než 600 mláďat, z nichž několik set je teď natolik velkých, aby přežila ve volné přírodě.
Autor: AP
Každá z želv byla před vypuštěním na volnost v přísné karanténě a dostala čip kvůli identifikaci.
Autor: AP
Ochranáři je posléze nesli v bednách na zádech přibližně sedm kilometrů vulkanickou krajinou do těžko dostupných míst. Až tam je vypustili.
Autor: AP
„Po 100 letech se ostrov Floreana znovu stává domovem želv sloních, které mají strategickou roli inženýrů ekosystému: roznášejí semena, regulují vegetaci a podílejí se na regeneraci přirozeného prostředí,“ uvedlo ministerstvo životního prostředí Ekvádoru, ke kterému Galapágy patří.
Autor: Handout, Ecuador’s Ministry of Environment, AFP, Profimedia.cz
Podle nevládní organizace Island Conservation se želvy sloní na ostrov Floreana dostaly poprvé od poloviny 19. století, kdy tamní želvy prakticky vyhynuly.
Autor: Handout, Ecuador’s Ministry of Environment, AFP, Profimedia.cz
Důvod? Podle BBC je z ostrova ve velkém vyváželi námořníci, kteří se jimi živili během plaveb. Agentura AFP zase uvádí, že k jejich vyhynutí vedlo to, že se na ostrov dostali invazivní savci.
Autor: AP
Ostrov Floreana má rozlohu 173 kilometrů čtverečních a byl osídlen jako první z celého souostroví.
Autor: Handout, Ecuador’s Ministry of Environment, AFP, Profimedia.cz
Na Galapágách podle National Geographic žije 13 poddruhů želv sloních. Mohou vážit až 250 kilogramů a nejstarší jedinec se dožil 175 let.
Autor: AP
Galapágy, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO, leží asi tisíc kilometrů od pobřeží Ekvádoru a jsou proslulé unikátní flórou a faunou. Právě zde britský přírodovědec Charles Darwin vyvinul svoji teorii evoluce.
Autor: AP, Dolores Ochoa, ČTK