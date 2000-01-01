náhledy
Čínská vojenská přehlídka k výročí 80 let definitivního konce druhé světové války nabídla mnohé. Od precizně provedených pochodů až po představení široké škály vojenské techniky v čínském držení. Ukázku síly čínské armády sledovalo v Pekingu na 50 tisíc diváků, včetně zahraničních diktátorů.
Autor: AP
„Podívej, jak jsme silní, Vladimire!“ Možná právě to říkal čínský prezident Si Ťin-pching svému ruskému protějšku Vladimirovi Putinovi.
Autor: Reuters
Přehlídka se uskutečnila u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. To znamenalo definitivní konec největšího konfliktu v dějinách. Helikoptéry ve vzduchu symbolicky vytvořily číslovku 80.
Autor: ČTK
To, že armáda není pouze doménou mužů, dokázaly upravené čínské vojačky. Pečlivě vyrovnané byly i dle výšky.
Autor: Reuters
Vůdci svých zemí Vladimir Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un a se prošli po červeném koberci a vzbudili tím značný rozruch.
Autor: ČTK
Podle britské BBC jeden z klíčových poznatků z přehlídky je, že Čína dokázala za relativně krátký časový úsek vyrobit rozmanitou škálu zbraní.
Autor: Reuters
Prezident Si Ťin-pching v průběhu přehlídky na vše dohlížel i ze své otevřené limuzíny. Zdravil vojáky, kteří mu odpovídali zvoláním: „Sloužíme lidu!“
Autor: Reuters
Číňané ukázali například mezikontinentální balistickou raketu DF-61, která dokáže nést několik jaderných hlavic.
Autor: Reuters
Preciznost pak předvedly různé složky čínské armády. Přehlídky se dle odhadů účastnilo celkem na 10 tisíc vojáků.
Autor: Reuters
Střela YJ-17 dle expertů představuje v podstatě hypersonický kluzák, jenž po odpalu letí jako jakýsi nezastavitelný balistický bumerang.
Autor: Reuters
Čínská vojenská přehlídka se konala na náměstí Nebeského klidu, kde v roce 1989 došlo během demonstrací k nechvalně proslulému masakru.
Autor: ČTK
Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím Nebeského klidu vypuštěno 80 000 holubic. Opět šlo o symboliku 80ti letého výročí od definitivního konce druhé světové války.
Autor: Reuters
Čínská lidová osvobozenecká armáda je – soudě dle přehlídky – v plné síle. „Čínský národ je velký národ, který se nikdy nenechá zastrašit žádnými tyrany,“ prohlásil prezident Si Ťin-pching.
Autor: Reuters
Oslavy výročí pokračovaly společným obědem. Vladimir Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un byli opět pospolu.
Autor: Reuters