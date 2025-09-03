|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Pohledné vojačky i jaderné zbraně. Si ukázal světu sílu čínské armády
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl ze tří na patnáct, dalších osmnáct lidí bylo zraněno, uvedly místní úřady. Na...
KOMENTÁŘ: Babišův Green Deal už začíná dohánět Česko, píše Fiala
Premiér a předseda ODS Petr Fiala reaguje na text Andreje Babiše z minulého týdne pro MF DNES a iDNES.cz o emisních povolenkách pro domácnosti. Babiš posvětil obecný Green Deal, Fiala samotné...
Rvačka o zmrzlinu v městečku u českých hranic. Migranti nechtěli platit
Hádka v oblíbené kavárně v Hofu nedaleko českých hranic skončila rvačkou, při které museli zasahovat i policisté. Tři migranti ze Sýrie dlužili za zmrzlinu a když je majitel, rovněž Syřan požádal při...
Google porušil soukromí uživatelů a čelí miliardovým pokutám v EU i USA
Technologická společnost Google čelí na začátku září vysokým pokutám. Nejdříve francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL uložil společnosti pokutu ve výši osmi miliard korun za umístění...
Zítra zaprší, pak se vrátí letní počasí s teplotami do 30 stupňů Celsia
Dnes meteorologové očekávají velmi teplý a slunečný den. Zítra a v sobotu však do Česka dorazí studená fronta, která přinese bouřky a déšť. Zatímco na západě republiky se teploty budou pohybovat...
ANO slíbí lidem bezúročné půjčky na první bydlení i penzijní věk znovu 65 let
Favorit parlamentních voleb, opoziční hnutí ANO, zveřejní v Ostravě měsíc před volbami kompletní program. Slíbí v něm například bezúročné půjčky na první bydlení, což by mělo oslovit hlavně mladé...
Zahraniční vojska na Ukrajině jsou pro Rusko nepřijatelná, reaguje Kreml na plán EU
Rusko nemá v úmyslu jednat o jakémkoliv případném nasazení zahraničních vojenských jednotek na Ukrajině. Považuje to za nepřijatelné. Řekla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová...
Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?
Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...
Studenti raději platí nájem než kolej, jsou prý drahé a ošklivé. Mnozí volí i dojíždění
Bydlení na koleji už pro řadu vysokoškolských studentů není první volba. Vadí jim narůstající ceny, sdílené sprchy i chybějící soukromí. Někteří proto raději dojíždějí i stovky kilometrů denně nebo...
První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy
Odkud se vzala kultura pojídání podzemních hub lanýžů? Známé pouštní lanýže z muslimských států jsou tisíce let staré, ale nejstarší zmínky o pravých lanýžích, které jedli křesťané v Evropě a byly...
Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země
Čtyřdenní pracovní týden je v Nizozemsku čím dál častější. Podle Eurostatu zde lidé pracují v průměru 32,1 hodiny týdně, což je nejméně ze všech zemí Evropské unie. Zkrácenou pracovní dobu ale...
Lékař - koroner
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...
Babiš je v dobré kondici, ve čtvrtek představí program ANO, řekla Schillerová
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je po pondělním útoku v dobré kondici. Ve čtvrtek bude hlavním mluvčím při představování programu ANO před sněmovními volbami v Ostravě.