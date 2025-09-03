OBRAZEM: Pohledné vojačky i jaderné zbraně. Si ukázal světu sílu čínské armády

Luboš Jirsa
  10:24
Čínská vojenská přehlídka k výročí 80 let definitivního konce druhé světové války nabídla mnohé. Od precizně provedených pochodů až po představení široké škály armádní techniky v čínském držení. Ukázku síly čínské armády sledovalo v Pekingu na 50 tisíc diváků, včetně zahraničních diktátorů.
Čínský prezident Si Ťin-pching na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025) Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na... Vojenská přehlídka v Pekingu. Helikoptéry na obloze (3. září 2025) Vojenská přehlídka v Číně. Zúčastnilo se jí podle odhadů na 10 tisíc vojáků a... Vůdci Si Ťin-pching, Kim Čong-un a Vladimir Putin na červeném koberci. Vojenská... Čínská vojenská přehlídka v Pekingu (3. září 2025) Prezident Si Ťin-pching ve své limuzíně. Vojenská přehlídka v Pekingu (3. září... Vojenská přehlídka v Pekingu. Na snímku mezikontinentální balistická raketa... Vojenská přehlídka v Pekingu (3. září 2025) Čínská vojenská přehlídka v Pekingu (3. září 2025) Vojenská přehlídka v Pekingu (3. září 2025) Čínská vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského...

