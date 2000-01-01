náhledy
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení La Santé, které se nachází v centru Paříže. Otevřeno bylo v roce 1867 a dříve se o něm tradovalo, že se z něj nikdo nevrátí živý. Na Sarkozyho, který si má odpykat pětiletý trest kvůli podílu na zločineckém spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně penězi z Libye, čeká pobyt ve speciálním křídle věznice pro „zranitelné osoby“.
Uvnitř vypadá vězení takto. Podle francouzského ministerstva spravedlnosti byl v srpnu v zařízení určeném pro 657 vězňů zadržován téměř dvojnásobný počet odsouzených. Některé zdroje pak uvádí, že vězení dokáže pojmout až 2000 trestanců.
V celách věznice si v minulosti odpykával trest například i mezinárodně známý terorista původem z Venezuely s přezdívkou Šakal.
Sarkozy má pobývat ve speciálním křídle věznice pro „zranitelné osoby“. Jde o takzvané VIP prostory, kde byli v minulosti vězněni významní politici, včetně Sarkozyho bývalého poradce Clauda Guéanta.
Ve VIP křídle jsou vězni v samostatných celách, nikoliv po třech, jak je v La Santé běžné. Z bezpečnostních důvodů jsou odděleni také při venkovních aktivitách. „Vyjma toho však podmínky nejsou o nic lepší než jinde ve věznici, kde jsou cely obvykle velké devět až dvanáct metrů čtverečních,“ řekl pro agenturu Reuters zástupce odborového svazu vězeňských dozorců Wilfried Fonck.
Samotná věznice La Santé přitom byla nedávno zrekonstruována a podmínky pro vězně se dle francouzských médií v mnohém zlepšily, na celách například mají vlastní sprchy. Velký rozdíl oproti minulosti, kdy se o vězení v centru Paříže říkalo, že se z něj nikdo nevrátí živý.
Faktem nicméně zůstává, že za celou dobu existence vězení, které bylo otevřeno v roce 1867, utekli pouze dva lidé. Důvodem jsou určitě i velmi vysoké zdi, kterými je vězení obklopeno...
Sarkozy, který byl prezidentem v letech 2007 až 2012, se stává vůbec prvním francouzským lídrem od války, jenž skončil za mřížemi.
Přípravy na příjezd exprezidenta Sarkozyho byly pečlivé, jelikož se očekávaly zástupy zvědavců.
