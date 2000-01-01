náhledy
Počet obětí dvou zemětřesení, která zasáhla především sever Venezuely, přesáhl hranici čtyř tisíc lidí. Kvůli extrémnímu množství mrtvých otevřely úřady nový hřbitov pro stovky těl, u kterých nedokázaly kontaktovat pozůstalé.
Autor: Profimedia.cz
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil aktuální oficiální bilanci, podle které otřesy nepřežilo 4118 osob, dalších 16 740 lidí utrpělo zranění.
Autor: Reuters
Venezuelské úřady sice oficiální počet pohřešovaných tají, odhady Organizace spojených národů (OSN) ale mluví až o 50 tisících lidí, kteří stále zůstávají pod sutinami.
Autor: Profimedia.cz
Naděje na záchranu živých je po více než dvou týdnech mizivá. Stovky zoufalých lidí přesto dál prohledávají zřícené budovy.
Autor: Reuters
Pro stovky těl, u kterých nedokázaly kontaktovat pozůstalé, otevřely úřady v lokalitě La Esperanza nový hřbitov.
Autor: Profimedia.cz
Vláda v Caracasu tlačí na několik zahraničních států, aby uvolnily zmrazená venezuelská aktiva, ze kterých chce likvidaci následků katastrofy i provoz nových pohřebišť financovat.
Autor: Profimedia.cz
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních vedle záchranářů i speciálně vycvičení psi. Pomocí čichu prohledávají budovy, sutiny a plazí se pod rozbitými betonovými deskami.
Autor: Reuters
Katastrofu způsobily dva silné otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně, které zemi zasáhly s odstupem pouhých 39 sekund a poslaly k zemi stovky budov.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli zvládání kritické situace OSN ve středu vyzvala státy k finančním příspěvkům na pomoc Venezuele.
Autor: Reuters
Své blízké hledali civilisté mezi hromadami trosek většinou sami, někteří s pomocí záchranných týmů ze zahraničí.
Autor: ČTK
Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než bude zjištěn skutečný rozsah tragédie.
Autor: ČTK