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„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek. Jako ve školce, řekla Černochová
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se stále domnívá, že by se mohl do konce současné vlády Andreje Babiše stát ministrem. Podle Turka se vztahy premiéra s prezidentem Petrem Pavlem...
České finále Wimbledonu vidělo na Primě 764 tisíc diváků, hokej to ale nepřekonalo
Ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 000 diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37 procent,...
VIDEO: Rusové zaútočili na frontu na zmrzlinu, zabili pět lidí včetně 13leté dívky
Bezpečnostní kamery v kavárně v ukrajinském městě Sumy zachytily okamžik, kdy okolí podniku zasáhl ruský útok. Lidé se ihned skrčili k zemi a po ustání série výbuchů hledali úkryt uvnitř kavárny.
Jak by to udělal Trump? Populisty dalších zemí světa spojuje společný guru
Těží z veřejné nespokojenosti a své skandály připisují dysfunkčnímu systému. Globalistické síly podle nich obměňují novou třídu bohatý elit, oni ale naopak myslí na dobro lidu. Populistů ve světě...
Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník
Česká republika vyslala do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů. Na žádost Evropského koordinačního centra odletěl v neděli ráno z letiště v Hoříně na Mělnicku vrtulník...
Motorkář se po střetu s autem těžce zranil, letěl pro něho vrtulník
Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu v podvečer v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku. Při střetu osobního automobilu s motocyklem utrpěl třicetiletý motorkář těžká zranění.
Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let
Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech...
Rubio? To je vlastně místodržící Venezuely, míní zdroje z americké diplomacie
Z amerického ministra zahraničí Marka Rubia se stal fakticky americký místodržící Venezuely. Jeho roli tak na základě rozhovorů s několika zdroji z diplomacie popisuje deník The New York Times (NYT)....
Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci
Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...
Střelbu na festivalu v Torontu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zraněni
Nejméně dva lidé zemřeli po střelbě, ke které došlo v noci na neděli na pouličním festivalu v Torontu. Zranění jsou nejméně čtyři lidé, informují kanadská média. Střelba má podle zástupců města...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
V Českém Švýcarsku se ztratil školák. Našel se díky hromadné SMS zprávě
Šťastný konec mělo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se v sobotu odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Nalézt se ho podařilo díky hromadné SMS zprávě, kterou hasiči...
USA zasáhly 140 vojenských cílů v Íránu, Teherán útočil na sousedy
Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM, když oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu....