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Venezuela den po dvou ničivých zemětřeseních rozkrývá rozsah katastrofy. Počet potvrzených obětí stoupl na 235, zraněných je 4300, oznámil v noci na pátek SELČ ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Řada zemí včetně Česka přislíbila zemi pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Srovnávací satelitní snímky odhalují, že otřesy srovnaly se zemí celé čtvrti.
Autor: Profimedia.cz
Podle agentury AFP je mezi oběťmi také nejméně šest cizinců. Předchozí bilance hovořila o 188 mrtvých, více než 1500 zraněných a stovkách zavalených. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Satelitní snímky zobrazují budovy v Playa Grande ve státě La Guaira.
Autor: Profimedia.cz
Zemětřesení zasáhlo v La Guaira také bytový komplex. „Bohužel jsme dosud přijali přibližně 235 lidí, kteří již nejevili známky života nebo kteří zemřeli po příjezdu do našich zdravotnických zařízení,“ uvedl Alvarado ve státní televizi. Předpokládá se ovšem, že skutečný počet obětí bude mnohem vyšší.
Autor: Profimedia.cz
Dvojité zemětřesení, podle americké geologické služby (USGS) o síle 7,2 a 7,5, zasáhlo severní Venezuelu ve středu v noci s odstupem jedné minuty, což vedlo k zřícení budov a uvěznění mnoha lidí pod troskami.
Autor: Profimedia.cz
Celkový pohled na budovy v Playa Puerto Viejo v obci Vargas v La Guaira ukazuje škody, se kterými se následky otřesu potýká. Mezi oběti patří také Portugalec vyproštěný z trosek, který zemřel po převozu do nemocnice, dva brazilští občané, muž s italským a venezuelským občanstvím a dva Číňané.
Autor: Profimedia.cz
Americká geologická služba (USGS) už ve čtvrtek ráno odhadla, že obětí může být 10 tisíc až 100 tisíc.
Autor: Profimedia.cz
Server určený pro hledání blízkých zmiňuje 41 700 nezvěstných, z nichž 5730 bylo nalezeno a 35 970 zůstává nadále pohřešovaných. Snímek zobrazuje detailní pohled na škody, které se vyskytují na skladech v La Guaira.
Autor: Profimedia.cz
Některé týmy, které do Venezuely posílá řada zemí včetně Česka, se už vydaly na cestu. Americká armáda v noci na pátek SELČ uvedla, že na logistickou podporu pátracím a záchranným operacím poskytne dvě vojenské lodě a také letadla a vrtulníky.
Autor: Profimedia.cz
Spojené státy rovněž uvolní humanitární pomoc ve výši 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun), oznámilo ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí. Washington také přistoupil k dočasnému uvolnění sankcí a povolil transakce související s pomocí po zemětřesení, které by byly za normálních okolnostní zakázány.
Autor: Profimedia.cz
Provozovatel satelitní sítě Starlink od společnosti SpaceX oznámil, že bude měsíc poskytovat novým i stávajícím zákazníkům v postižených oblastech bezplatné služby a že pracuje na rozmístění terminálů v nejzasaženějších místech ve snaze obnovit komunikační spojení.
Autor: ČTK
Nejpostiženější je zmiňovaný pobřežní stát La Guaira, který se rozkládá u hlavního města Caracasu. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila v zemi stav nouze.
Autor: Profimedia.cz
Zemětřesení patří ve Venezuele k nejsilnějším za více než 100 let. Satelitní snímek společností Vantor zachycuje škody, které půlminutové otřesy způsobily na letovisku a kontejnerovém terminálu na Avenida La Playa v La Guaira.
Autor: Profimedia.cz