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Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Nový systém kontrol cestujících děsí letiště, v Římě varují před kolapsem
Nový hraniční systém EU měl zrychlit a zpřesnit kontrolu cestujících. Místo toho se z něj před letní sezonou stává strašák evropských letišť. V Římě už otevřeně varují, že bez dočasného uvolnění...
Salátek pro úředníka, řízek pro dělníky. Vedra odhalila rozdíly na talíři
Letní vedra se neprojevují jen na návštěvnosti koupališť nebo spotřebě zmrzliny. Výrazně ovlivňují také to, co si lidé objednávají v restauracích. Zatímco během chladnějších měsíců sahají hosté...
TELEVIZIONÁŘ: Cesta za snem vede přes marihuanu k mexickým baladám
Hudební snímek Cesta za snem, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO, líčí strastiplnou pouť muzikanta z malého města za velkou slávou. Poté, co se z klipu s jeho písní nečekaně stane...
Tropická noc v Česku. V Klementinu teplota neklesla pod 23,7 stupně
Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu v Česku na pětině měřicích stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích, od nížin po hory. Nejteplejší...
Obrátíme zbraně proti Kremlu, hrozí voják Putinovi. Chce setkání v živém přenosu
Ruský veterán Alexandr Lunin pohrozil Kremlu ozbrojenou vzpourou, pokud si s ním prezident Vladimir Putin nepromluví v živém televizním vysílání. Ve čtvrtek zveřejnil video, v němž uvedl, že chce...
U Berouna zemřel muž, kterého k plotu přimáčkla samovolně rozjetá dodávka
Ve Lhotce u Berouna zemřel v pátek muž poté, co ho k plotu přimáčkla samovolně rozjetá dodávka. Okolnosti nehody budou kriminalisté zjišťovat, řekla v sobotu mluvčí středočeské policie Michaela...
Německo zvažuje úplný návrat povinné vojny. Chybějí mu desítky tisíc vojáků
Německo se potýká s náborem do armády a do července 2027 se bude muset rozhodnout o povinné vojenské službě, řekl šéf německého parlamentního výboru pro obranu Thomas Röwekamp. Německo se po ruské...
USA udeřily na cíle v Íránu. Teherán odpověděl útokem na americké základny
Americká armáda podle velitelství CENTCOM podnikla nové údery na cíle v Íránu, a to v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Íránské revoluční gardy následně v odvetě...
Dávají práci lidem s handicapem. A jejich dárky míří do světa
CHRPA Krnov je sociální podnik, který už 18 let dává práci lidem s handicapem a vyrábí dárky s příběhem. Přežil covid, povodně i těžká rozhodnutí. Stálo to za to? „Někdy si říkám, že ne. Pak ale...
Další problém pro uvázlé tankery. Jejich trupy pokryli korýši, čeká je drahé čištění
Vilejši, řasy i další mořské organismy. Stovky tankerů, které kvůli válce na Blízkém východě zůstaly několik měsíců stát v Perském zálivu, nyní řeší další problém. Jejich trupy totiž obsadili...
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Vyloučit nelze ani vyhlazení lidstva. AI může nad světem převzít kontrolu, říká expert
Doba, o které snili tvůrci science fiction je tady. Umělá inteligence se stává inteligentnější než člověk. Svět si ale zatím dostatečně neuvědomuje, jaká rizika se s tím pojí. Možná lidé nebudou...
Svědkové Jehovovi zaplnili O2 arenu. Církev se mění, transfuze je ale stále tabu
V Praze se po dvaceti letech koná celonárodní sjezd Náboženské společnosti Svědků Jehovových. Na třídenní kázání o Kristu, štěstí či na křest v bazénu dorazilo do O2 areny přes 10 tisíc členů. Církev...