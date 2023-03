OBRAZEM: Čeští hasiči ukončili misi v Turecku. Našli 78 obětí, zachránili tři živé

Čeští hasiči zařazení do USAR (Urban Search and Rescue) odřadu v tureckém Adiyamanu se v pátek vrací do Čech. Během deseti dnů nepřetržitého pátrání po přeživších zemětřesení, které 6. února zasáhlo Turecko a Sýrii, se jim podařilo zachránit tři lidi. Celkem pak vyprostili 78 mrtvých. To je více než čtvrtina všech obětí ve městě, kde bylo na záchranné práce nasazeno celkem 18 certifikovaných skupin.