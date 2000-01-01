náhledy
Tajfun Ragasa se zkraje týdne prohnal Filipínami a Tchaj-wanem, kde si vyžádal minimálně dvě desítky mrtvých. Ve středu zasáhl i jižní pobřeží Číny a město Hongkong. Kvůli větru dosahujícímu rychlosti téměř 200 kilometrů v hodině musely opustit své domovy miliony lidí.
Evakuovat se museli někteří lidé, ale i domácí mazlíčci. Obyvatel nese psa, zatímco prochází zaplavenou oblastí v Hongkongu. (24. září 2025)
Na pomoc v řadě oblastí vyrazili také záchranáři. Na snímku zaplavená ulice poblíž Macaa v jižní Číně. (24. září 2025)
Tajfun Ragasa dosahuje maximální rychlosti 195 kilometrů v hodině. Lidé mnohdy měli problém udržet stabilitu.
Tajfun Ragasa si v úterý na Tchaj-wanu vyžádal nejméně 14 obětí. Další desítky až stovky lidí se pohřešují.
Vlny narážejí na pláž poblíž obří sochy v Šen-čenu v jižní čínské provincii Kuang-tung. Socha připomíná anděla. (24 září 2025)
Silný vítr poškodil v Hongkongu například i dětské hřiště. Na snímku je vidět vyvrácený strom.
„Voda udeřila jako tsunami,“ glosoval pro zahraniční média situaci jeden ze svědků ze zatopených oblastí.
V Hongkogu se přitom lidé na tajfun předem připravovali a už v pondělí vzali obchody útokem. (22. září 2025)
V jihočínské provincii Kuang-tung se kvůli tajfunu muselo evakuovat skoro 1,9 milionu lidí. (24. září 2025)
