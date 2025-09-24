|
OBRAZEM: Jako by udeřila tsunami. Tajfun Ragasa pustošil části Asie
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...
EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová
Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...
Agresor s nožem vyhrožoval lidem na pouti, pak vyřadil z provozu atrakci
Zřejmě jiné představy o zábavě než ostatní návštěvníci měl dvacetiletý muž, který přišel na pouť ve Velkých Hamrech na Jablonecku ozbrojený, opilý a k tomu pod vlivem drog. Nejprve kolemjdoucí...
Peníze pro „Slepičáka“? Byl jsem využit, tvrdí Hlubuček u soudu, svou vinu odmítá
Ve čtvrtek opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z nejvýraznějších osob celé kauzy Petra Hlubučka (dříve STAN). Bývalý náměstek pražského primátora měl...
Preventivní prohlídky se od ledna změní. Praktici častěji vyšetří cukr i EKG
Od ledna se změní preventivní prohlídky u praktiků, pacientům častěji vyšetří cukr či tuky v krvi nebo vyšetří srdce pomocí EKG. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl předseda Sdružení praktických...
Tisíce odběratelů bez elektřiny, stovky zásahů hasičů. Vítr zkomplikoval dopravu
Přibližně 18 tisíc odběratelů bylo kvůli silnému větru bez dodávek elektřiny, řekla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Hasiči v noci...
Problém s byty lze řešit rychle, pozemky má stát, říká krajská jednička SPD
Jednička kandidátky SPD v Plzeňském kraji Marie Pošarová věří, že se jí podaří obhájit poslanecký mandát. Zasedá v zastupitelstvu Klatov, loni obhájila post v krajském zastupitelstvu. „Naší prioritou...
Trikoloru vyšetřuje policie, zabývá se možným tunelováním strany
Pražské státní zastupitelství obdrželo doplnění trestního oznámení, ve kterém bývalý člen viní vedení Trikolory v čele s předsedkyní Zuzanou Majerovou z možného tunelování strany. Podle informací...
Chladné léto zamávalo tržbami hostinských. Podniky zely prázdnotou, říkají data
Nejchladnější červenec za posledních deset let tvrdě dopadl na českou gastronomii. Podle dat společnosti Dotykačka tržby podniků meziročně spadly o celá čtyři procenta, přičemž hoteliéři či kiosky...
Neumím si představit, že Rusové dojdou až k nám, říká Kolovratník
Martin Kolovratník patří mezi stálice hnutí Andreje Babiše. Byl s ním na plakátech v bílé košili už před 12 roky. A kandiduje i letos. Takových politiků přitom v ANO moc není. Kádry se proměnily na...
Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz
Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům ve vzdušném prostoru letiště v severodánském městě Aalborg. Objevila se také hlášení o bezpilotních...
Prodej, byt 1+1, ul. Sokolovská, Plzeň
Sokolovská, Plzeň - Severní Předměstí
3 250 000 Kč
Poslední koncert Kryštofa: rozepnutý poklopec, podprsenky i dojemný vzkaz
Kapela Kryštof odehrála v Liberci poslední koncert před ohlášenou pauzou. Nechyběly konfety, lahve rumu nebo více či méně úsměvné momenty. Frontman Richard Krajčo slíbil, že se kapela vrátí v roce...
Voličský průkaz 2025: poslední dva dny na podání žádosti. Kde žádat a kde ho vyzvednout
Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...