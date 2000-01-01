náhledy
Spojené státy sužuje další sněhová bouře. Obyvatelé New Yorku a dalších částí severovýchodu USA jsou kvůli zákazu cestování souvisejícímu s počasím uvězněni doma.
Newyorčanům začaly přicházet zprávy oznamující zákaz veškerého cestování v neděli večer.
Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že v mnoha oblastech může napadnout 30 až 60 centimetrů sněhu a lze očekávat nízkou viditelnost.
Stav nouze vyhlásili v New Yorku, Filadelfii a dalších městech, stejně jako v několika státech od Delawaru po Massachusetts.
„Očekáváme, že se situace zde během noci dramaticky změní,“ uvedl v neděli meteorolog Frank Pereira. Dodal, že bouře bude dále zesilovat a postupovat na sever a lze předpokládat další zhoršení podmínek.
Úřady v New Yorku a Bostonu v pondělí zrušily výuku ve školách, ve Filadelfii se budou žáci učit online.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani uvedl, že jde o „první oldschoolové sněhové volno od roku 2019".
Dětem z New Yorku starosta vzkázal, že mají před sebou důležitý úkol: zůstat v teple.
Terénní pracovníci mezitím přemlouvali lidi bez domova, aby opustili ulice a uchýlili se do nocleháren a vyhřívaných center.
Řada památek a kulturních institucí oznámila zůstala zavřená – od newyorského Muzea moderního umění (MoMA) až po Arlingtonský národní hřbitov u Washingtonu.
