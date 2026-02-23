Sněhová bouře ochromila severovýchod USA. Život se ve městech skoro zastavil

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál
Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...
Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové
Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...
Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti
Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...
Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi
Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...
S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu
Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...
Naslouchá kartelům, prohlásil Musk. Mexická prezidentka hrozí žalobou
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zvažuje právní kroky proti americkému miliardáři Elonu Muskovi. Ten napsal, že mexická prezidentka říká, co jí našeptají členové drogových kartelů. V Mexiku...
Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla
Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté, kteří cizí zavinění předběžně vyloučili. Tragédie se stala po 17:00. O okolnostech případu...
Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí
Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová...
Velvyslanec Kushner ignoroval předvolání kvůli výroku o Lyonu, omezili mu přístup
Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán....
Velké země přežijí porážku, ne nekonečnou strategii, vzkázal Macinka Lavrovovi
Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve svém projevu vzkázal šéfovi ruské diplomacie...
Západ podporuje Ukrajinu na hranici udržitelné obrany, řekl Pavel
Osvobození Ruskem okupovaných území v plné míře je z principu reality v tuto dobu nerealistické. Na debatě se studenty a akademiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) to v úterý...
„Zpátky k poštovním holubům.“ Kreml vypne Telegram, reptají i nejtvrdší jestřábi
Poslední ostrůvek svobody slova v Rusku má namále. Putinovský režim se chystá zcela zablokovat aplikaci Telegram, kterou využívá šedesát procent Rusů. Skončit by mohla už do tří měsíců, jenže...
O co všechno jsem přišel. Zelenskyj odhalil, jak válka změnila jeho život
Prezident Volodymyr Zelenskyj je klíčovou postavou ukrajinské obrany proti již čtyři roky trvající ruské agresi. Podle jeho vlastních slov si na něm tato role již vybrala svou daň. V rozhovoru pro...
O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu
Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...
Achillova pata největší letadlové lodi? Námořníci si stěžují na nefunkční záchody
Dlouhé nasazení si vybírá značnou daň na námořnících sloužících na největší letadlové lodi světa, USS Gerald R. Ford, která míří na Blízký východ. Posádka se potýká s neustálými poruchami na...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu
Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...
Za potrat má dostat žena i trest smrti. Republikáni v Tennessee chtějí přitvrdit
Republikánští zákonodárci z amerického státu Tennessee navrhují zavést přísnější tresty pro ženy, které se rozhodnou podstoupit potrat. Mají být obviněné z vraždy a potrestány buď doživotním pobytem...