Sněhová bouře ochromila severovýchod USA. Život se ve městech skoro zastavil

  19:38
Spojené státy sužuje další sněhová bouře. Obyvatelé New Yorku a dalších částí severovýchodu USA jsou kvůli zákazu cestování souvisejícímu s počasím uvězněni doma.
Město New York a další části severovýchodu Spojených států zachvátila sněhová... Americký stát New Jersey zachvátila sněhová bouře. (23. února 2026)

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Naslouchá kartelům, prohlásil Musk. Mexická prezidentka hrozí žalobou

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a americký miliardář Elon Musk. (25....

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zvažuje právní kroky proti americkému miliardáři Elonu Muskovi. Ten napsal, že mexická prezidentka říká, co jí našeptají členové drogových kartelů. V Mexiku...

24. února 2026  21:20

Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla

ilustrační snímek

Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté, kteří cizí zavinění předběžně vyloučili. Tragédie se stala po 17:00. O okolnostech případu...

24. února 2026  19:19,  aktualizováno  21:10

Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová...

24. února 2026  20:53

Velvyslanec Kushner ignoroval předvolání kvůli výroku o Lyonu, omezili mu přístup

Americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner (4. prosince 2025)

Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán....

24. února 2026  9:35,  aktualizováno  20:23

Velké země přežijí porážku, ne nekonečnou strategii, vzkázal Macinka Lavrovovi

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve svém projevu vzkázal šéfovi ruské diplomacie...

24. února 2026  15:15,  aktualizováno  20:05

Západ podporuje Ukrajinu na hranici udržitelné obrany, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí...

Osvobození Ruskem okupovaných území v plné míře je z principu reality v tuto dobu nerealistické. Na debatě se studenty a akademiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) to v úterý...

24. února 2026  20:04

„Zpátky k poštovním holubům.“ Kreml vypne Telegram, reptají i nejtvrdší jestřábi

Premium
Pavel Durov, zakladatel komunikační platformy Telegram

Poslední ostrůvek svobody slova v Rusku má namále. Putinovský režim se chystá zcela zablokovat aplikaci Telegram, kterou využívá šedesát procent Rusů. Skončit by mohla už do tří měsíců, jenže...

24. února 2026

O co všechno jsem přišel. Zelenskyj odhalil, jak válka změnila jeho život

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)

Prezident Volodymyr Zelenskyj je klíčovou postavou ukrajinské obrany proti již čtyři roky trvající ruské agresi. Podle jeho vlastních slov si na něm tato role již vybrala svou daň. V rozhovoru pro...

24. února 2026  19:29

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...

24. února 2026  16:01,  aktualizováno  18:32

Achillova pata největší letadlové lodi? Námořníci si stěžují na nefunkční záchody

Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě. Směřuje k...

Dlouhé nasazení si vybírá značnou daň na námořnících sloužících na největší letadlové lodi světa, USS Gerald R. Ford, která míří na Blízký východ. Posádka se potýká s neustálými poruchami na...

24. února 2026  18:29

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

24. února 2026  14:28,  aktualizováno  18:28

Za potrat má dostat žena i trest smrti. Republikáni v Tennessee chtějí přitvrdit

Pochod pro život (March for Life) v americkém Washingtonu, D.C. (23. ledna 2026)

Republikánští zákonodárci z amerického státu Tennessee navrhují zavést přísnější tresty pro ženy, které se rozhodnou podstoupit potrat. Mají být obviněné z vraždy a potrestány buď doživotním pobytem...

24. února 2026  18:15

