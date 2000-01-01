Ukrajinská metropole Kyjev v noci na úterý čelila masivním ruským útokům. Několik lidí zemřelo, množství strávilo noc v metru. Mezitím řada budov utrpěla fatální škody, které obyvatelé sledovali se smutkem v očích. Podívejte se na emotivní snímky.
Autor: AP
Po ruských vzdušných útocích na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu.
Mnozí lidé strávili noc v metru, které pro ně představovalo bezpečný úkryt před ruskými raketami a drony.
Samo ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že v noci provedlo masivní útoky na cíle na Ukrajině. Kromě Kyjeva bylo zasaženo i Dnipro. Snímek pochází z ukrajinské metropole.
Starosta Kyjeva a bývalý slavný boxer Vitalij Kličko ráno informoval, že ruské útoky zabily nejméně čtyři lidi.
„Nepřítel útočí balistickými raketami,“ hlásal šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Dílo zkázy se postupně začalo odkrývat s končící nocí. Mimo jiné se zřítila i devítipatrová budova.
A nyní obrazově zpátky do noci a metra, které, jak již bylo napsáno, bylo pro mnohé bezpečným úkrytem.
Lidé v Kyjevě jsou na noční úprky do podzemí již zvyklí. Mnozí si přinesli stany či kempingové židle.
Další ruský útok raději klidně zaspali. Probuzení a návrat do reality však klidný zřejmě nebyl...
