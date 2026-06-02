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OBRAZEM: Dílo zkázy. V Kyjevě hoří, zřítila se devítipatrová budova

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  8:07
Ukrajinská metropole Kyjev v noci na úterý čelila masivním ruským útokům. Několik lidí zemřelo, množství strávilo noc v metru. Mezitím řada budov utrpěla fatální škody, které obyvatelé sledovali se smutkem v očích. Podívejte se na emotivní snímky.
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev, lidé se skrývají v metru (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026) Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026) Ukrajinec kouká na místo, kde kdysi býval balkón.

Válka na Ukrajině

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