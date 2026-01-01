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Den, na který mnozí čekali. Posádka americké letadlové lodi po rekordně dlouhém pobytu na moři, od loňského listopadu, doplula k domovské základně u San Diega. Námořníky nadšeně vítaly jejich rodiny. Podívejte se na nejnovější snímky plné emocí i na záběry z cesty.
Autor: Reuters
Posádka má za sebou rekordní setrvání na moři, jehož součástí byla zejména podpora války s Íránem. Nejdříve bylo plavidlo nasazeno v Jihočínském moři, posléze na Blízkém východě.
Autor: ČTK
Podle médií se dlouhá doba nasazení projevila na duševním stavu personálu i na fungování plavidla. Americký tisk psal o nejméně osmi pokusech o sebevraždu. Nyní však námořníci zažili radostné chvíle.
Autor: ČTK
Nasazení letadlovek do akce obvykle trvá šest až devět měsíců. Plavidlo se původně mělo vrátit do USA už v květnu. Kvůli operaci Epic Fury se však vše změnilo a námořníky čekala roční mise.
Autor: Reuters
Tento snímek z 28. února 2026 ukazuje dění na lodi v době nasazení. Na palubě jsou vidět americká stíhací letadla během operace proti Íránu.
Autor: U.S. Navy Photo / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na letadlové lodi sloužilo dle informací amerického námořnictva celkem asi 5000 námořníků a členů námořní pěchoty.
Autor: AP
Někteří námořníci se po dlouhé době shledali s většími dětmi, takže mohli vidět, jak vyrostly...
Autor: Reuters
...jiní své ratolesti viděli prvně v životě. Po vylodění se 64 otců poprvé setkalo se svými miminky, uvedlo námořnictvo.
Autor: AP
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln připlouvá k domovské základně u San Diega. (9. října 2026)
Autor: Reuters
Minulý měsíc letadlová loď USS Abraham Lincoln zakotvila v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si námořníci mohli po dlouhé době dopřát několik dnů volna.
Autor: Reuters
Američtí námořníci z letadlové lodi USS Abraham Lincoln přijíždějí do hotelu v thajské Pattayi. (2. září 2026)
Autor: Sakchai Lalit, ČTK
Námořníci z posádky letadlové lodi USS Abraham Lincoln v thajské Pattayi (3. září 2026)
Autor: Sakchai Lalit, AP
Lidé procházejí kolem LED obrazovky vítající americké vojáky z letadlové lodi USS Abraham Lincoln v thajské Pattayi. (3. září 2026)
Autor: Chalinee Thirasupa, Reuters
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln před očekávaným úderem proti Íránu v Arabském moři. (20. února 2026)
Autor: US Navy, Reuters
Další pohled na dění před očekávaným úderem proti Íránu v Arabském moři. (20. února 2026)
Autor: US Navy, Reuters
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Autor: U.S. Navy Photo / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském moři. (6. února 2026)
Autor: Reuters