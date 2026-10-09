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Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA
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Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA
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Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...
Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti jsou v sobotu 10. října otevřené od 8 hodin do 14 hodin. Svůj hlas už dopoledne odevzdali poslankyně a bývalá...
Ukázalo se, že tým prezidenta Petra Pavla na jeho soukromé cestě pomáhal v marocké poušti zachránit těžce zraněného Čecha po nehodě buginy. Nyní vyšly najevo další podrobnosti o záchranné akci, o...
Ukrajinské drony v noci zaútočily na ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár. Podle ruských úřadů útočila více než stovka dronů. Ukrajinský nálet následoval jen...
Před páteční půlnocí vypukl v Lubníku na Orlickoústecku požár rodinného domu se stodolou. Na místo vyrazili profesionální i dobrovolní hasiči, práci jim ztěžovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik,...
Kuriózní incident provázel komunální volby v Zábřehu na Šumpersku. Několik mladíků tam v pátek podvečer odcizilo vlajku umístěnou u jedné z volebních místností. S lupem však daleko neutekli. Dostihla...
Americký prezident Donald Trump šokoval transatlantické partnery, když oficiálně oznámil dohodu s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem o okamžitém uvolnění ruské nafty pro americký a globální trh. Aby...
Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem o dodávkách nafty do Spojených států. Rusko má v příštích měsících poslat statisíce tun paliva a později další...
Uznávaný chirurg a profesor Pavel Pafko zažil minulý týden zapeklité chvíle. Vyrazil se projet Vltavou na své lodi, ta se s ním však převrhla a on zůstal uvězněný ve studené vodě. Pomalu se topil. Z...
Soukromé tryskáče, superjachty ani pětihvězdičkové resorty už některým ultrabohatým lidem nestačí. Novým symbolem luxusu se stávají dobrodružné expedice do odlehlých míst, někdy i s ambicí dosáhnout...
Jako kluk chodil raději do kina nebo s kamarády z legrace plašit milenecké dvojice v parku než na hodiny houslí a náboženství, jako spisovatel se k vlastnímu údivu dostal až do školních osnov....
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Společný zpěv se v Rusku stává způsobem, jak se lidé mohou setkávat navzdory sílícím omezením veřejného života. Pouliční sbory nabízejí únik od každodenního stresu a pocit sounáležitosti, některé se...
Novou mluvčí Bílého domu bude Katie Zachariaová. Její jmenování v pátek oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social, přičemž ji nazval svou loajální stoupenkyní. Trump...