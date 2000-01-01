Silné okamžiky zaznamenaly v uplynulém roce objektivy fotografů agentury Reuters. Jsou mezi nimi příběhy přistěhovalců schovávajících se před agenty amerického imigračním úřadu, vzácné fotografie sportovců, ale i záběry událostí, které vstoupí do světové historie. Mezi nejlepší snímky se dostal i ten zachycující, jak francouzská první dáma Brigitte Macronová udeřila svého manžela.
Autor: Reuters
Pan Wong zoufale volá, že jeho žena zůstala uvězněná uvnitř Wang Fuk Court během rozsáhlého požáru v Tai Po v Hongkongu. (26. listopadu 2025)
Autor: Tyrone Siu, Reuters
Saze pokrývají tvář obchodnice, která stojí za svým stánkem několik minut poté, co ruský dron zasáhla střechu krytého trhu ve městě Kramatorsk na Ukrajině. (10. září 2025)
Autor: Thomas Peter, Reuters
Kanaďanka Kylie Masseová během semifinálového závodu na mistrovství světa v plavání v Singapuru. (30. července 2025)
Autor: Hollie Adams, Reuters
Plameny pohltily budovu při požáru Eaton Fire v Pasadeně v Kalifornii. (8. ledna 2025)
Autor: Mario Anzuoni, Reuters
Francouzský prezident Emmanuel Macron byl při příletu do Vietnamu, kde zahájil cestu po jihovýchodní Asii, na mezinárodním letišti Noi Bai v Hanoji svou manželkou Brigitte Macronovou udeřen do obličeje. (25. května 2025)
Autor: Chalinee Thirasupa, Reuters
Švýcar Jean-David Duval v akci na Mistrovství světa v plavání v Singapuru. (25. června 2025)
Autor: Marko Djurica, Reuters
Palestinci, kteří byli během války na příkaz Izraele vysídleni na jih, se vrací do svých domovů v severní části Gazy. (27. ledna 2025)
Autor: Ramadan Abed, Reuters
Lidé se účastní pohřební mše za papeže Františka ve Vatikánu. (26. dubna 2025)
Autor: Yara Nardi, Reuters
Humanoidní robot společnosti Unitree Robotics se účastní závodu na 400 metrů při prvním ročníku Světových her humanoidních robotů v Pekingu. (15. srpna 2025)
Autor: Tingshu Wang, Reuters
Evjatar David, osvobozený rukojmí, který byl unesen při útoku Hamásu v říjnu 2023 a odvlečen do Gazy, dorazil do nemocnice Rabin Medical Center-Beilinson v Petah Tikva v Izraeli. K jeho návratu došlo v rámci výměny rukojmích a vězňů a dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem v Gaze. (13. října 2025)
Autor: Stoyan Nenov, Reuters
Záběr z dronu ukazuje smuteční hosty shromážděné kolem těl, den po smrtící policejní operaci proti obchodu s drogami v chudinské čtvrti Penha v Rio de Janeiru v Brazílii. (29. října 2025)
Autor: Gaby Oraa, Reuters
Dítě pouští draka při východu měsíce ve čtvrti Petare v Caracasu ve Venezuele. (12. března 2025)
Autor: Gaby Oraa, Reuters
Mariana Duhapaová, přistěhovalkyně z Filipín, podstupuje ultrazvukové vyšetření během prenatální prohlídky v nemocnici v Nové Tchaj-peji na Tchaj-wanu. (6. června 2025)
Autor: Ann Wang, Reuters
S kufrem připraveným k odjezdu sleduje venezuelský muž z okna svého bytu okolí, zda nezaznamená přítomnost federálních agentů. Doslechl se totiž, že americká imigrační a celní služba plánuje přijet do Aurory v Coloradu, aby zadržela a deportovala imigranty. (30. ledna 2025)
Autor: Kevin Mohatt, Reuters
Indonéské družstvo vystupuje během předkola na Mistrovství světa v plavání v Singapuru. (19. července 2025)
Autor: Claudia Greco, Reuters
Chlapci sledují finálový zápas mládežnického turnaje mezi Kwara Ladies FC a Model Queens Football Academy v Ilorinu v Nigérii. (29. srpna 2025)
Autor: Sodiq Adelakun, Reuters
Sedmnáctiletá Maryam Muhammedová, členka týmu Model Queens Football Academy, se připravuje na kopnutí míče během tréninku. (25. září 2025)
Autor: Sodiq Adelakun, Reuters
Lidé procházejí bazilikou svatého Petra ve Vatikánu, kde leží v rakvi papež František. (25. dubna 2025)
Autor: Alkis Konstantinidis, Reuters
Devatenáctiletá Bashirat Omotosho a sedmnáctiletá Maryam Muhammedová, členky týmu Model Queens Football Academy, sledují fotbalový zápas La Ligy ve fotbalovém centru poblíž svých domovů v Ilorin v Nigérii. (25. září 2025)
Autor: Sodiq Adelakun, Reuters
Vlajka Spojeného království pluje pod obchvatem A12, v toku znečištěného přítoku řeky Deben, nedaleko přelivu dešťové vody ve Wickham Market ve východní Anglii. (2. prosince 2024)
Autor: Dylan Martinez, Reuters
Hráčky týmu Model Queens Football Academy se připravují na finálový zápas mládežnického turnaje s týmem Kwara Ladies FC v Ilorinu v Nigérii. (30. srpna 2025)
Autor: Sodiq Adelakun, Reuters
Maryam Muhammedová, členka týmu Model Queens Football Academy, sklání hlavu při odpolední modlitbě v Nigérii. (30. srpna 2025)
Autor: Sodiq Adelakun, Reuters
Hráčky týmu Model Queens Football Academy, se rozcvičují před finálovým zápasem mládežnického turnaje s Kwara Ladies FC v Ilorinu ve státě Kwara v Nigérii. (29. srpna 2025)
Autor: Sodiq Adelakun, Reuters
Obyvatel bytu vyhlíží z okna federální policisty v Auroře v americkém Coloradu. (5. února 2025)
Autor: Kevin Mohatt, Reuters
Jednatřicetiletá Marian Duhapa, filipínská přistěhovalkyně na Tchaj-wanu, drží svou sedmiměsíční dceru zatímco si s rodinou užívá západ slunce před domem svého bratra v Irosinu na ostrově Luzon na Filipínách. (12. března 2025)
Autor: Ann Wang, Reuters
Švéd Armand Duplantis v akci na Mistrovství světa v atletice v Tokiu. (15. září 2025)
Autor: Pawel Kopczynski, Reuters
Američtí obyvatelé Maikola a Yessenie zakrývají částí dveří okno ložnice, zatímco čekají, až policie projde všechny byty v jejich bytovém komplexu a vyhledá nelegální přistěhovalce v Auroře v Coloradu. (5. února 2025)
Autor: Kevin Mohatt, Reuters
Jednatřicetiletá Marian Duhapová, filipínská přistěhovalkyně na Tchaj-wanu, čeká na odbavení svého letu zpět na Tchaj-wan poté, co nechala svou dceru u své rodiny na ostrově Luzon, zatímco sama hledá práci v zahraničí. (17. března 2025)
Autor: Ann Wang, Reuters
Pohled z dronu na zadržené Venezuelany, kteří svými těly vytvářejí nápis SOS na nádvoří věznice Bluebonnet Detention Facility v Ansonu v americkém Texasu, kde jsou drženi na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. (28. dubna 2025)
Autor: Paul Ratje, Reuters
Jednatřicetiletá Marian Duhapaová, přistěhovalkyně z Filipín, obléká svou čtyřměsíční dceru poté, co ji vykoupala ve společné koupelně v azylovém domě pro přistěhovalce v Tchaj-peji. (18. listopadu 2024)
Autor: Ann Wang, Reuters
Při bouřce se nevyčištěné odpadní vody vylévají do potoka, který se vlévá do řeky Cherwell poblíž města Banbury ve střední Anglii. (4. dubna 2023)
Autor: Dylan Martinez, Reuters
Jednatřicetiletá Marian Duhapová, filipínská přistěhovalkyně na Tchaj-wanu, se modlí ve svém místním kostele v Irosinu na ostrově Luzon na Filipínách. (16. března 2025)
Autor: Ann Wang, Reuters
Třináctiletá Andrieneke Hymanová se dívá na svůj mokrý sešit ve svém poničeném pokoji po hurikánu Melissa v Auchindownu na Jamajce. (3. listopadu 2025)
Autor: Raquel Cunha, Reuters
Jednatřicetiletá Marian Duhapaová se loučí polibkem se svou sedmiměsíční dcerou Quinn Dahlia Duhapovou, když se chystá odjet na Tchaj-wan za prací. (16. března 2025)
Autor: Ann Wang, Reuters
Obrazovka zobrazuje obraz papeže Františka promítaný na obrazovce po jeho smrti na mostě Testaccio v Římě. (21. dubna 2025)
Autor: Vincenzo Livieri, Reuters
Trénink v uměleckém plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech v Singapuru. (17. července 2025)
Autor: Marko Djurica , Reuters
Španělé Dennis Gonzalez Boneu a Iris Tio Casasová při vystoupení na mistrovství světa v plavání v Singapuru ve finále smíšených dvojic. (25. června 2025)
Autor: Tingshu Wang, Reuters
Scott Lazeroff z USA v akci na mistrovství světa v plavání v Singapuru. (25. července 2025)
Autor: Edgar Su, Reuters
Duchovní se účastní pohřební mše za papeže Františka ve Vatikánu. (26. dubna 2025)
Autor: Dylan Martinez, Reuters