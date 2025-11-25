náhledy
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil slavnostního otevření vodní elektrárny v provincii Kangwon. Jde o další pokus řešit problém s elektřinou na jihovýchodě země. „Armádně-lidová elektrárna Hejang pomůže napsat novou historii prosperity a vytvořit bohatší život pro venkovské obyvatele provincie,” napsala státní tisková agentura KCNA.
Autor: KCNA
V listopadu 2023 byl na přehradu namalován velký slogan „Velká armáda a jednota lidu“ a nová údolní nádrž, kterou vytvořila na její západní straně, byla částečně naplněna začátkem roku 2024 a poté plně v září 2025, píše NK News.
Autor: KCNA
Kim při prohlídce podle jihokorejských médií oplýval radostí. „Obyvatelé Kangwonu otevřeli jasnou možnost řešení problému s elektřinou, který je nejdůležitější pro rozvoj ekonomiky jejich regionu a zlepšení jejich materiálního a kulturního života,“ citují vůdce deníky NK News a Korea Herald.
Autor: KCNA
„Opravdu pozoruhodné je, že provincie Kangwon, která má menší populaci a slabší průmyslové základy než ostatní provincie, postavila tyto elektrárny vlastním úsilím,“ citují dál Kim Čong-una jihokorejské deníky.
Autor: KCNA
„Kangwon by měl postavit více vodních elektráren, aby posílil nezávislé ekonomické základy provincie,“ řekl Kim podle NK News.
Autor: KCNA
Vůdce severokorejského režimu rovněž dodal, že přehrada a elektrárna Hejang představuje poslední ze šesti „malých a středních vodních elektráren“ postavených v Kangwonu v rámci „velkolepého” plánu, který nařídil na osmém sjezdu strany v lednu 2021.
Autor: KCNA
Analýza satelitních snímků, kterou provedl server NK News, však ukazuje, že výstavba přehrady začala v polovině roku 2017, tempo staveb se zrychlilo až na jaře 2022.
Autor: KCNA
„Termín ‘armáda a lid’ použitý v názvech elektráren představuje sílu velké jednoty mezi armádou a lidem a monumentálních staveb, které společně postavili,” cituje portál NK News Kima. Tím odkazuje na systém, v němž úřady nařizují armádě stavět elektrárny s využitím vlastních odvedených vojáků s pomocí civilních specialistů a dělníků.
Autor: KCNA
Kim se den předtím ukázal na slavnostním otevření moderní nemocnice poblíž hlavního města Pchjongjangu. Podle jihokorejských médií má zřejmě za cíl zdůraznit jeho charakteristickou politiku regionálního rozvoje před významným sjezdem vládnoucí strany, který je naplánován na začátek příštího roku.
Autor: KCNA
Samotná elektrárna se nachází v okrese Hejang, ale je napájena vodními tunely vytesanými skrz hory z nové přehrady postavené 8 kilometrů jižně. KCNA uvedla, že projekt ražby tunelů byl dokončen v srpnu 2022.
Autor: KCNA
Účast vůdce KLDR na slavnostním ceremoniálu je jeho první veřejnou návštěvou elektrárny od května 2019, kdy prohlédl jednu v okrese Kumja.
Autor: KCNA
Přestože během návštěvy zmínil přetrvávající problém s elektřinou, na konci roku na plénu strany uvedl, že země překročila svůj národní cíl výroby elektřiny v roce 2024. KCNA poté informovala, že země v lednu 2025 dosáhla „nejvyšší“ úrovně výroby za několik desetiletí.
Autor: KCNA