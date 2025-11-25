|
OBRAZEM: „Nová historie prosperity“. Kim slavnostně otevřel novou vodní elektrárnu
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...
Adam Vojtěch
Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl od února 2022 do května 2025 velvyslancem ve Finsku. V říjnových sněmovnách volbách 2025 vedl bývalý zpěvák, skladatel a účastník show Česko hledá...
Překvapivé řešení sporu o Turka. Motoristé si nakonec vymění resorty
Budoucí premiér Andrej Babiš nese ve středu na Hrad jména kandidátů na ministry do vznikající vlády. Na seznamu podle informací iDNES.cz nechybí ani Filip Turek, k jehož nominaci má prezident Petr...
Americké imigrační úřady zadržely příbuznou mluvčí Bílého domu
Americké imigrační úřady zadržely matku synovce mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové. Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ženu původem z Brazílie tento měsíc zadrželi nedaleko Bostonu ve státě...
Inferno v obytném komplexu v Hongkongu. Lidé zůstali uvězněni, úřady hlásí mrtvé
Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Další lidé jsou stále uvězněni uvnitř. Příčina požáru, který se zřejmě rozšířil po...
Sedl za volant posilněný alkoholem a havaroval. Další řidiči po smyku skončili ve vodě
Další sérii nehod museli řešit policisté v Olomouckém kraji v noci z úterý na středu. V prvním případě havaroval jednašedesátiletý řidič, který nadýchal dvě promile alkoholu. Další šofér a řidička...
Babiš nese na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš předá na Hrad prezidentovi Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Seznam kandidátů v úterý potvrdily strany vznikající koalice. Babiš chce...
Hazard se životem kvůli dobrému záběru, fotograf jel v otevřeném kufru auta
Nebezpečný hazard předvedla osádka vozu na silnici první třídy u Kralovic na Plzeňsku. Řidič tam jel s autem, v jehož otevřeném kufru seděl muž s fotoaparátem v ruce. Aby pořídil co nejlepší snímek,...
Američané na prvním místě. Cizinci zaplatí vyšší vstupné do národních parků
Zahraniční návštěvníci amerických národních parků budou od ledna platit vyšší vstupné než Američané, oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Naopak obyvatelé Spojených států nebudou platit...
Jeroným Tejc
Právník Jeroným Tejc byl v letech 2011-13 předsedou poslaneckého klubu ČSSD, ale po nezdařeném puči proti předsedovi Sobotkovi byl z funkce odvolán. Poslancem byl 11 let, od roku 2006. V roce 2017...
V Roudnici vlak opět strhl vedení. Omezení na koridoru Německa mají skončit večer
Po noční poruše trakčního vedení v Roudnici nad Labem obnovila krátce po 11:00 Správa železnic provoz na koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa po jedné traťové a jedné staniční koleji....
Silné chumelení večer zeslábne. V noci ho vystřídá ledovka, varují meteorologové
Výstraha meteorologů varuje před silným sněžením, které bude pokračovat na většině území i přes den, k večeru bude slábnout. V noci se bude tvořit náledí, případně i zmrazky. Výstraha platí do...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...