OBRAZEM: „Nová historie prosperity“. Kim slavnostně otevřel novou vodní elektrárnu

  11:25
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil slavnostního otevření vodní elektrárny v provincii Kangwon. Jde o další pokus řešit problém s elektřinou na jihovýchodě země. „Armádně-lidová elektrárna Hejang pomůže napsat novou historii prosperity a vytvořit bohatší život pro venkovské obyvatele provincie,” napsala státní tisková agentura KCNA.
Kim Čong-un se prochází po areálu nově otevřené elektrárny v provincii Kangwon.... Kim Čong-un slavnostně otevírá novou elektrárnu v provincii Kangwon. (21.... Pohled na nově otevřenou elektrárnu v provincii Kangwon. (21. listopadu 2025) Kim Čong-un si zapálil cigaretu uvnitř nově otevřené elektrárny v provincii...

