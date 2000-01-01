náhledy
Nechvalně proslulý ostrov Jeffreyho Epsteina Little Saint James se ukazuje veřejnosti tak, jak jej dosud neznala. Američtí kongresmani tento týden zveřejnili dosud neviděné fotografie interiérů honosného sídla kdysi mocného finančníka a sexuálního delikventa. Prohlédněte si i letecké snímky izolovaného karibského útočiště pořízené letos v létě.
Autor: Profimedia.cz
Hlavní rezidence svým rozsahem připomínala hotel: Epstein zde hostil významné politiky, podnikatele i celebrity.
Autor: Profimedia.cz
V 80. a 90. letech si Epstein získal přízeň bohatých okázalými večírky a kontakty, které mu otevřely dveře do společnosti globální elity.
Autor: Profimedia.cz
První vážné obvinění přišlo v roce 2005, kdy byl Epstein na Floridě vyšetřován kvůli sexuálnímu zneužití nezletilé – případ, jenž odstartoval sérii skandálů.
Autor: Profimedia.cz
Od roku 2008 figuroval na seznamu sexuálních delikventů, přesto dál udržoval kontakty s vlivnými osobnostmi veřejného života.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov byl jedním ze dvou soukromých ostrovů, které Epstein vlastnil, a podle obvinění hrál zásadní roli v jeho trestné činnosti.
Autor: Profimedia.cz
Fotografie zaznamenávají i bazén obklopený palmami – jedno z míst, kde měl podle vyšetřovatelů trávit čas se svými hosty.
Autor: Profimedia.cz
Epsteinův příběh začal nenápadně: v mládí pracoval jako učitel matematiky, ale později se vyšvihnul mezi nejvlivnější finančníky New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Pláže a tropická zeleň ostrova ostře kontrastují s obviněními, která později odhalila temnou stránku zdejšího luxusu.
Autor: Profimedia.cz
Po zatčení v roce 2019 čelil Epstein podezření z rozsáhlé prostituční sítě; ve vězení byl nalezen mrtvý, což dodnes vyvolává otázky a spekulace.
Autor: Profimedia.cz
Pohled z výšky odhaluje izolaci ostrova Little Saint James, který se stal symbolem Epsteinova tajného života i pozdějších obvinění.
Autor: Profimedia.cz
Interiér hlavní haly působí stroze, přesto vyzařuje atmosféru odtrženou od okolní reality karibského ráje.
Autor: Profimedia.cz
Za elegantní fasádou se skrýval svět, jehož zákoutí nyní poprvé detailně zachycují materiály zveřejněné ameriskými demokratickými kongresmany.
Autor: Neznámý
Mnohé ze zveřejněných snímků nebyly dosud součástí spisů ministerstva spravedlnosti, které stále chrání dokumenty související s probíhajícím vyšetřováním.
Autor: Neznámý
V pracovně přitahuje pozornost černá tabule, na níž stojí mimo jiné slova „moc“ a „klam“ – symboly dvojí tváře Epsteinova života.
Autor: Neznámý
Ložnice v horním patře připomínají hotelové pokoje; právě zde měla podle svědectví část dívek pobývat.
Autor: Neznámý
Veřejnost po zveřejnění materiálů volá po větší transparentnosti, protože mnohé dokumenty mohou stále zůstat utajeny.
Autor: Neznámý
Fotografie koupelen a lázeňských místností dokládají, jak důsledně si Epstein potrpěl na komfort i soukromí.
Autor: Neznámý
Kancelářské prostory působí chaoticky, jako by byly narychlo opuštěné v době, kdy se Epsteinův právní i mediální tlak rychle stupňoval.
Autor: Neznámý
Nejvíce zneklidňující je místnost se zubařským křeslem a stěnou pokrytou maskami mužských tváří.
Autor: Neznámý
Na první pohled obyčejný telefon se stal v sídle na ostrově Little Saint James němým svědkem hovorů, které pomohly udržet v chodu Epsteinovu skrytou síť kontaktů.
Autor: Neznámý