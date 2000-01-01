náhledy
Hormuzský průliv, klíčová tepna pro přepravu pětiny světové ropy a třetinu LNG, čelí paralýze. Kvůli bojům utlumují přepravci provoz. Alternativní ropovody případný výpadek nedokážou nahradit a světu tak hrozí masivní šok na energetických trzích.
Průliv měří na délku zhruba 165 kilometrů a v nejužším bodě má na šířku pouhých 33 kilometrů. Samotná plavební dráha je přitom extrémně úzká, v každém směru měří pouhé tři kilometry.
Ekonomický význam této úžiny je pro globální trhy naprosto zásadní. Průlivem se dopravuje zhruba 20 procent celosvětově vytěžené ropy a více než 30 procent ropy přepravované po moři.
V roce 2024 to podle údajů znamenalo průtok v průměru 20 milionů barelů ropy a kondenzátu denně. Kromě toho je průliv životně důležitý i pro zkapalněný zemní plyn, jehož tudy proudí zhruba třetina celosvětové spotřeby.
Na plynulém provozu úžiny závisí dodávky od klíčových producentů z oblasti, mezi které patří Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Irák i samotný Írán. Zdaleka největším exportérem ropy skrze tento průliv je Saúdská Arábie, která loni tvořila 38 procent celkového toku ropy v této trase.
Katar, jakožto globální gigant ve vývozu LNG, tudy naopak přepravuje téměř veškerý svůj zkapalněný plyn. Nyní však tepna zeje prázdnotou.
Drtivá většina energetických surovin směřuje na asijské trhy. Až 84 procent veškeré ropy a 83 procent LNG odsud putuje do zemí, jako je Čína, Indie, Japonsko či Jižní Korea.
Spojené státy naopak svou závislost na regionu výrazně omezily díky domácí produkci a dovozu z Kanady. Loni z Perského zálivu dovážely přes Hormuz zhruba 0,5 milionu barelů denně, což představovalo jen dvě procenta americké spotřeby a nejnižší úroveň za posledních téměř 40 let.
Situace v oblasti je ovšem aktuálně velmi napjatá. V důsledku napadnutí Íránu významné nadnárodní přepravní společnosti oficiálně oznámily, že utlumují svou námořní dopravu v této zranitelné oblasti.
Hrozba úplného zablokování průlivu ze strany Teheránu se stala silným tématem především loni v červnu. Írán o tomto kroku uvažoval jako o formě odvety po zahájení americko-izraelských útoků na íránská jaderná zařízení. Už tento náznak se loni promítl na cenách paliv.
Nutno podotknoput, že Írán průliv zatím nikdy fakticky neuzavřel. Výhrůžky tímto radikálním krokem však zazněly už v roce 2011 kvůli uvaleným mezinárodním sankcím, nicméně i tehdy íránské vedení od tohoto plánu nakonec ustoupilo. Íránské revoluční gardy v únoru pořádaly v průlivu vojenské cvičení.
Revoluční gardy v průlivu opakovaně zadržují a napadají mezinárodní plavidla. Jen mezi roky 2021 a 2023 došlo z jejich strany k napadení či zabavení zhruba dvacítky obchodních lodí s odvoláním na pašování či technické přestupky.
