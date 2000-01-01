náhledy
Bytový komplex v Hongkongu se proměnil v peklo. Hasiči ve čtvrtek už druhý den bojují s jedním z nejhorších požárů v moderní historii této zvláštní čínské administrativní oblasti. Počet obětí mezitím vzrostl na 55. Jde tak o jeden z nejtragičtějších požárů ve světě za posledních deset let.
Autor: AP
Oheň ve středu vypukl v obytném komplexu, který tvoří osm výškových budov, v nichž jsou celkem téměř dva tisíce obytných jednotek.
Autor: ČTK
„Teplota uvnitř budov je velmi vysoká, takže je pro nás obtížné vstoupit dovnitř a jít nahoru, abychom mohli provést hašení a záchranné operace,“ uvedl Derek Armstrong Chan, zástupce ředitele hasičského sboru.
Autor: ČTK
Hongkongské úřady vyzvaly obyvatele z okolních domů, aby nevycházeli ven, zavřeli okna a zachovali klid.
Autor: ČTK
Ve čtvrtek ráno SEČ hlásily úřady 55 mrtvých, desítky se stále pohřešovaly. „V nemocnici je nyní 29 lidí, sedm z nich ve vážném stavu,“ řekl správce města John Lee. Mezi oběťmi je i 37letý hasič.
Autor: ČTK
Tchajwanský prezident vyjádřil soustrast a čínské firmy darovaly na pomoc postiženým 75 milionů hongkongských dolarů.
Autor: AP
Plameny se šířily po bambusovém lešení a plastové stavební síti, které budovy obklopovaly. Bambusové lešení se v Hongkongu stále běžně používá při stavebních projektech i renovaci.
Autor: AP
Panuje podezření, že některé materiály na vnějších stěnách výškových budov nesplňovaly normy požární odolnosti, což umožnilo neobvykle rychlé šíření ohně.
Autor: Reuters
Policie také uvedla, že u oken na každém patře našla polystyren, který je vysoce hořlavý.
Autor: Reuters
Úřady ve středu pozdě večer SEČ oznámily, že zadržely tři muže ve věku od 52 do 68 let. Jde o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti.
Autor: ČTK
Ve čtvrtek policisté prohledali kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starosti renovace v komplexu.
Autor: ČTK
Ve čtvrtek ráno SEČ hasiči oznámili, že oheň mají už pod kontrolou. Zasahovat by ale mohli až do čtvrtečních večerních hodin.
Autor: ČTK