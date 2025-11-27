Věžáky jako pekelná past. Požár v Hongkongu je nejhorší za poslední roky

Autor:
  10:25
Bytový komplex v Hongkongu se proměnil v peklo. Hasiči ve čtvrtek už druhý den bojují s jedním z nejhorších požárů v moderní historii této zvláštní čínské administrativní oblasti. Počet obětí mezitím vzrostl na 55. Jde tak o jeden z nejtragičtějších požárů ve světě za posledních deset let.
Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si... Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025) Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26.... Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025) Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26.... Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si... Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si... Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025) Rozsáhlý požár ve středu zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu.... Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26.... Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26.... Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)
Témata: Hongkong, požár

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  28. 11. 13:09

Putin přijal Orbána. Pochválil ho a nevyloučil summit s Trumpem v Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zamířil na schůzku se svým ruským...

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zamířil na schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V Moskvě jednali o dodávkách energií a možnostech uzavření míru na Ukrajině. „Jedu do Moskvy,...

28. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  13:07

Nástupní plat učitele 50 tisíc korun chce Plaga na konci volebního období

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal v pátek první tři kandidáty do příští vlády, o kterou usiluje Andrej Babiš. Jako první za Pavlem dorazil ještě předtím Robert Plaga, bývalý ministr školství, který má...

28. listopadu 2025,  aktualizováno  12:55

Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, v nemocnici bojuje o život

Ve stanici metra Anděl spadl člověk do kolejiště, část linky B stojí. (28....

Srážka vlaku s člověkem v pátek na téměř hodinu a půl zastavila v Praze metro linky B v úseku Nové Butovice - Florenc. Zhruba třicetiletou ženu srazil krátce před 11:00 vlak ve stanici Anděl, vážně...

28. listopadu 2025  11:25,  aktualizováno  12:52

Kdo může za rozkopanou Prahu a kolaps dopravy? Hřib se hádal se Scheinherrem

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Adam Scheinherr (Praha Sobě), bývalý náměstek...

Prahu už několik týdnů sužují dopravní kolapsy. V Rozstřelu se o příčinách krizové situace dohadovali současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) se svým předchůdcem Adamem Scheinherrem (Praha...

28. listopadu 2025  12:38

Microsoft 365 pro firmy: Jak využít nástroje pro větší efektivitu a produktivitu

Komerční sdělení
Microsoft 365 pro firmy

Digitalizace není jen trend nebo buzzword, ale v současné době představuje pro firmy nutnost, jak udržet konkurenceschopnost. Začít s ní je snazší, než si myslíte. Existují totiž služby, které nabízí...

28. listopadu 2025  12:38

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

28. listopadu 2025  10:40,  aktualizováno  12:26

Monzunová apokalypsa v jihovýchodní Asii, záplavy a sesuvy už mají stovky obětí

Sumatru zasáhly drtivé záplavy. (28. listopadu 2025)

Po záplavách a sesuvech půdy v několika zemích jihovýchodní Asie přišlo o život už několik set lidí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostl počet obětí na nejméně 174. V Thajsku hlásí 145 mrtvých a na...

28. listopadu 2025  9:53,  aktualizováno  12:14

Louvre zdražuje vstupné. Cena pro některé návštěvníky vzroste téměř o polovinu

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Pařížské muzeum Louvre oznámilo, že zvýší ceny vstupenek pro většinu návštěvníků ze zemí mimo Evropskou unii. Cena pro mimoevropské návštěvníky vzroste o 45 procent, informovala agentura AFP. Krok má...

28. listopadu 2025  11:57

Levné auto = drahá překvapení. Čím se řídí kupující ojetých aut?

Komerční sdělení
Levné auto, drahá překvapení

Zjistěte, jak se vyhnout skrytým nákladům při koupi ojetého vozu. Zkontrolujte zprávu VIN a minimalizujte riziko.

28. listopadu 2025  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Meteorologové varují řidiče i chodce. V noci se začne tvořit ledovka

Kolony ve směru na Brno dosahují až sedmi kilometrů a na Prahu před uzavřením

Mrznoucí déšť v noci zasáhne většinu republiky a na silnicích i chodnících se může tvořit nebezpečná ledovka. Meteorologové proto varují před zhoršenou dopravní situací i zvýšeným rizikem úrazů.

28. listopadu 2025  11:46

Rusové dostali od USA upravený mírový plán. Bude se jednat příští týden v Moskvě

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (23. června 2025)

Spojené státy zaslaly Rusku parametry svého mírového plánu pro Ukrajinu, upravené po konzultacích s Ukrajinou a evropskými zeměmi v Ženevě. V Moskvě se o nich bude jednat příští týden, řekl mluvčí...

28. listopadu 2025  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.