Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...
Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...
Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zamířil na schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V Moskvě jednali o dodávkách energií a možnostech uzavření míru na Ukrajině. „Jedu do Moskvy,...
Prezident Petr Pavel přijal v pátek první tři kandidáty do příští vlády, o kterou usiluje Andrej Babiš. Jako první za Pavlem dorazil ještě předtím Robert Plaga, bývalý ministr školství, který má...
Srážka vlaku s člověkem v pátek na téměř hodinu a půl zastavila v Praze metro linky B v úseku Nové Butovice - Florenc. Zhruba třicetiletou ženu srazil krátce před 11:00 vlak ve stanici Anděl, vážně...
Prahu už několik týdnů sužují dopravní kolapsy. V Rozstřelu se o příčinách krizové situace dohadovali současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) se svým předchůdcem Adamem Scheinherrem (Praha...
Digitalizace není jen trend nebo buzzword, ale v současné době představuje pro firmy nutnost, jak udržet konkurenceschopnost. Začít s ní je snazší, než si myslíte. Existují totiž služby, které nabízí...
Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...
Po záplavách a sesuvech půdy v několika zemích jihovýchodní Asie přišlo o život už několik set lidí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostl počet obětí na nejméně 174. V Thajsku hlásí 145 mrtvých a na...
Pařížské muzeum Louvre oznámilo, že zvýší ceny vstupenek pro většinu návštěvníků ze zemí mimo Evropskou unii. Cena pro mimoevropské návštěvníky vzroste o 45 procent, informovala agentura AFP. Krok má...
Zjistěte, jak se vyhnout skrytým nákladům při koupi ojetého vozu. Zkontrolujte zprávu VIN a minimalizujte riziko.
Mrznoucí déšť v noci zasáhne většinu republiky a na silnicích i chodnících se může tvořit nebezpečná ledovka. Meteorologové proto varují před zhoršenou dopravní situací i zvýšeným rizikem úrazů.
Spojené státy zaslaly Rusku parametry svého mírového plánu pro Ukrajinu, upravené po konzultacích s Ukrajinou a evropskými zeměmi v Ženevě. V Moskvě se o nich bude jednat příští týden, řekl mluvčí...