Dunaj loni a letos. Satelitní snímky ukazují, jak vyschlo koryto evropského veletoku

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Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
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Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
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Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Duhovým průvodem v sobotu vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). První stovky účastníků se už dopoledne začali scházet v dolní části Václavského...
Týdenní dovolená? Raději prodloužený víkend, ale pořádně prožitý. Klienti hotelů jsou výrazně pružnější a počet turistů dosáhne zřejmě vyšších hodnot než loni. I tak to podle aktuálních dat odborníků...
Ukrajinské drony v noci opět udeřily v hloubi ruského území a zapálily rafinerii v Ilském či petrochemický závod v Syzrani, přičemž ruská protivzdušná obrana tvrdí, že zneškodnila téměř 400 dronů. Ve...
Po čtyřiceti letech opouštějí kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi unikátní polychromované sochy. Příští týden se poslední z nich vydají kamionem zpět na Králicko, kde na počátku 18. století vznikly pro...
Pět vážně zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vozidel s českými řidiči na spolkové silnici B20 u východobavorského Straubingu. Účastníkem nehody, která se stala v pátek odpoledne, byl i třetí...
Výdejní boxy u prodejen potravin patří podle jejich provozovatelů k nejvytíženějším. Lidé je totiž mohou využít při pravidelném nákupu. Opačně fungují boxy u hobby marketů, kam zákazníci míří méně...
Polská policie musela zasahovat na koupališti ve městě Piotrków Trybunalski v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se dvěma krajtami královskými ovinutými okolo šíje. Zásah policejní...
Pohled z tribun Letenské pláně na rozlehlé pódium Marka Ztraceného obklopené široko daleko davy lidí působil až impozantně. Vedle silného vizuálního dojmu těžil zpěvák také z bohatého zásobníku hitů,...
V Teplicích vznikla nová psychologická poradna pro děti i dospělé. Zájemci o její služby nepotřebují žádné doporučení, stačí vyplnit online formulář a domluvit konzultaci. První tři sezení jsou...
Zgruntu přebudované koupaliště v Novém Městě nad Metují na Náchodsku okusí návštěvníci poprvé v neděli 9. srpna od 12:00. Slavnostní otevření Letního areálu Metuje za 125 milionů korun bude...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Spojené státy chtějí vládě nového kolumbijského pravicového prezidenta Abelarda de la Esprielly poskytnout finanční pomoc ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun) na zlepšení...
„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...