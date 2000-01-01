náhledy
Muž z britského města Derbyshire si přes Facebook Marketplace zakoupil vyřazený Boeing 737-500. Plánuje z něj na svém pozemku vytvořit podzemní kryt, ve kterém chce mimo jiné vybudovat vlastní zábavní klub.
Autor: Profimedia.cz
Do úkrytu vstoupíte výtahovou šachtou ukrytou v ikonické červené telefonní budce.
Autor: Profimedia.cz
Vyřazený stroj z roku 1993 dříve létal pro společnost Bmibaby a v minulosti nosil jméno Pudsey Baby na počest charitativní sbírky BBC. Inženýr Dave Billings ho koupil na Facebook Marketplace za pouhých 4 000 liber (přibližně 116 500 korun).
Autor: Profimedia.cz
Hlavním impulsem pro neobvyklý nákup se stal jeho osmiletý syn Oliver, nadšenec do letectví.
Autor: Profimedia.cz
Manželka Beth si na myšlenku po srovnání s „hromadou šrotu“ musela nejdříve zvyknout.
Autor: Profimedia.cz
Svůj neobvyklý kutilský počin detailně dokumentuje na svém populárním YouTube kanálu Tornado Dave.
Autor: Profimedia.cz
Billings plánuje trup letadla propojit se svým již existujícím podzemním komplexem tunelů a vytvořit tak unikátní úkryt i zábavní klub.
Autor: Profimedia.cz
Celý projekt, jehož dokončení plánuje na únor a náklady již přesáhly 50 000 liber (asi 1,45 milionu korun), pojme nádrže s pivem, vlastní solární panely, studniční vodu i toaletu napojenou na septik.
Autor: Profimedia.cz
Jedinou věcí, která ho na celém projektu mrzí, zůstává rozměr trupu – pro kulečníkový stůl v něm totiž bohužel nezbylo dost místa.
Autor: Profimedia.cz
I když kousky z konstrukce zalije pod vrstvou betonu a hlíny tak, aby rodina v případě konfliktu zvládla přežít v izolaci tři až šest měsíců, autor s nadsázkou dodává, že úkryt buduje především pro zábavu.
Autor: Profimedia.cz