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KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?
Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...
Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...
Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry
Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...
Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU
Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...
Jeruzalém se propadá do bídy. Obchodníci marně čekají na zákazníky i na konec války
Od naší spolupracovnice v Izraeli – Kupte si něco k pití, vybízí mě majitel občerstvení. Zvednu do výšky půllitrový kelímek se zářivě žlutou ledovou tříští z marakuji. Trošku to tak i chutná. „Už...
Na začátku všeho byl herní čip. Jak Huangova firma ovládla celý svět
Byl nedotknutelnou ikonou technologického světa a symbolem úspěchu éry umělé inteligence. Jensen Huang proměnil malou firmu vzniklou v kalifornském fastfoodu v nejhodnotnější společnost planety,...
Rodinné firmy stojí na jednom člověku. Jeho výpadek může podnik zničit
České malé a střední podniky patří v evropském srovnání ke špičce, jejich slabinou je však často závislost na jediném člověku. Tři čtvrtiny rodinných firem by podle průzkumu měly vážné problémy,...
Konec idylického venkova. Zemědělství mizí, přibývá vil i vesnic duchů, říká vědec
Jedná se podle něj o extrémní změnu, jaká se odehrává jednou za milénium. „Jak je možné, že se o tom nemluví?“ diví se sociální antropolog Radan Haluzík z Centra pro teoretická studia Univerzity...
Paraguayský exprezident vyměnil palác za vojenskou věznici. Nastoupil do vazby
Paraguayský exprezident Sebastiano Peňa nastoupil do vazby do vojenské věznice. Stalo se tak jen několik dnů poté, co ho Senát 6. listopadu zbavil prezidentské funkce. Exprezident je obviněný v...
Kalifornie žaluje OpenAI. Vývoj nových modelů podle ní ohrožuje veřejnost
Americký stát Kalifornie rozjel soudní proces proti společnosti OpenAI. Tvrdí, že firma ohrožuje veřejnost vývojem modelů umělé inteligence (AI) bez adekvátních bezpečnostních opatření. O podání...
Putna vysvětlil, proč opustil televizní studio. ČT produkuje podbízivý bulvár, říká
Nedělní živé vysílání pořadu Události, komentáře týdne na ČT24 narušil předčasný odchod jednoho z hostů. Literární historik a pedagog Martin C. Putna se nejprve dostal do sporu s moderátorem kvůli...
Izraelci nahráli na internet miliony fotografií. Chtějí tak sledovat Palestince
Izraelská armáda nahrála na cloudovou platformu společnosti Amazon přibližně 3,5 milionu fotografií, které měla využívat k rozpoznávání obličejů Palestinců a sledování jejich pohybu. Podle deníku The...
Papež Lev XIV. končí cestu po Jižní Americe. Měsíc po operaci vystoupal do And
Papež Lev XIV. v pondělí odcestoval z Peru a ukončil tak svou první návštěvu Latinské Ameriky, světadílu, kde v současnosti mají katolíci nejsilnější postavení. Cestu zahájil v pondělí 6. listopadu...
Dron vychýlil oblouk Krymského mostu a ochromil silniční dopravu
Ukrajinský dronový útok v pondělí poškodil oblouk Krymského mostu, který spojuje okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Silniční doprava na něm zůstala ochromená a na obou stranách se podle ruských...
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Pokrok pro Ukrajinu, hodnotí telefonáty s Kyjevem i Moskvou vyslanec USA Kushner
Jednání s Ukrajinou a evropskými partnery dosáhla za uplynulý rok významného pokroku pro budoucnost Ukrajiny. Na síti X to napsal zvláštní vyslanec a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared...
V jižních Čechách o sebe zavadily vlaky. Provoz na trati byl asi 2,5 hodiny zastavený
Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe dnes kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich...