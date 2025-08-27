Obraz ukradený nacisty se objevil na fotkách realitky. Před akcí policie zmizel

Autor: ,
  13:01
Nizozemští novináři nalezli na fotografiích jedné argentinské realitní firmy více než 80 let pohřešovaný pozdně barokní obraz ukradený nacisty. Portrét visel v prodávaném domě nedaleko Buenos Aires, po druhé světové válce jej vlastnil uprchlý vysoce postavený úředník nacistického Německa. Obraz ukradený židovskému sběrateli však před policejním zásahem zmizel.
Snímek, na kterém je zachycený Portrét komtesy Colleoniové, který byl před více...

Snímek, na kterém je zachycený Portrét komtesy Colleoniové, který byl před více než 80 lety ukraden nacisty. (27. srpna 2025) | foto: Robles Casas & Campos

Adolf Hitler a Hermann Göring během vojenské přehlídky v Berlíně
Zápisník Jacquesa Goudstikkera, ve kterém jsou zaznamenány obrazy z jeho...
Obraz italského malíře Michele Tosiniho, který patřil nizozemskému sběrateli...
Hermann Göring u soudního tribunálu v Norimberku. Byl odsouzen k trestu smrti...
14 fotografií

Server AD v pondělí uvedl, že na snímcích z realitního inzerátu objevili jeho novináři obraz evidovaný nizozemským ministerstvem kultury v databázi ztraceného umění.

Portrét komtesy Colleoniové od pozdně barokního umělce Giuseppa Ghislandiho visel nad pohovkou prodávaného domu. Historici umění oslovení serverem potvrdili, že dílo je s velkou pravděpodobností autentické.

Ital našel před lety ve sklepě podivný obraz. Teď se ukázalo, že jde o Picassa

Den po zveřejnění informace podnikla argentinská policie v domě zásah, ale obraz tam už podle místních médií nenašla. Nad pohovkou visela podle vyšetřovatelů tapiserie, na zdi za ní ale nalezli barevné nesrovnalosti naznačující dřívější přítomnost pohřešovaného portrétu. Na vyšetřování nyní spolupracuje také Interpol.

Před vypuknutím druhé světové války vlastnil portrét Jacques Goudstikker, který patřil k nejvýznamnějším nizozemským sběratelům a obchodníkům s uměním. Z Nizozemska se kvůli svému židovskému původu pokusil uprchnout na začátku 40. let, při cestě do Anglie ale zemřel.

Nakradené umění hodlali nacisté po válce vystavovat v muzeu v Rakousku

Několik týdnů po Goudstikkerově smrti jeho sbírku čítající více než 1100 uměleckých děl nuceně získal nacistický pohlavár a válečný zločinec Hermann Göring. Po válce se některá z děl podařilo zajistit v Německu. Pak se vrátila do Nizozemska, kde se stala součástí sbírek tamního Rijksmusea. V roce 2006 muzeum vrátilo 202 děl Goudstikkerově snaše a dědičce.

Luxusní plážové sídlo nacistického pohlavára Göringa je na prodej

Portrét komtesy Colleoniové mezi nalezenými a vrácenými uměleckými díly nebyl. Server AD uvedl, že podle válečných dokumentů měl spolu s jedním dalším obrazem patřit Göringovu asistentovi Friedrichu Kadgienovi, který po válce uprchl do Švýcarska, Brazílie a následně do Argentiny. Prodávaný dům patří jeho dvěma dcerám a server doplnil, že druhý pohřešovaný obraz spatřili novináři na fotografii na sociálních sítích jedné z nich.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky

Za pobodání muže v Ústí nad Labem potvrdil odvolací soud Ondřeji Malému čtyřletý trest vězení. Zamítl odvolání obžalovaného i státního zástupce. Malý muže opakovaně bodl po předchozí hádce, kterou...

27. srpna 2025  13:37

Rusko je křehké, ukazuje nouze o benzin po zásahu rafinerií. Potíže mohou narůstat

V důsledku ukrajinských útoků na rafinerie a další infrastrukturu v některých ruských regionech došly čerpacím stanicím zásoby paliva. V jejich blízkosti se tvoří dlouhé fronty a v některých částech...

27. srpna 2025  11:27,  aktualizováno  13:17

Soud odmítl stížnosti v kauze Nemocnice Na Homolce. Odsouzení zůstávají ve vězení

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnosti tří aktérů kauzy zmanipulovaných zakázek na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože pro pražskou Nemocnici Na Homolce. Justice je poslala do vězení na 3,5 roku...

27. srpna 2025  13:14

Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do voleb nepadne. Mohou se ještě doplňovat důkazy

Soud nestihne do říjnových sněmovních voleb nařídit hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, nový rozsudek tak do voleb nepadne, uvedl soudce Jan Šott, který má případ na starosti. V kauze možného...

27. srpna 2025  7:52,  aktualizováno  13:12

Pivovary čeká vlna krachů, varuje šéf německého nápojového koncernu

Německé pivovarnictví by se mělo připravit na vlnu bankrotů, varoval Stefan Blaschak, šéf bavorského nápojového koncernu Oettinger. Na vině je podle něj razantní propad spotřeby. V ohrožení jsou jak...

27. srpna 2025  13:11

Obraz ukradený nacisty se objevil na fotkách realitky. Před akcí policie zmizel

Nizozemští novináři nalezli na fotografiích jedné argentinské realitní firmy více než 80 let pohřešovaný pozdně barokní obraz ukradený nacisty. Portrét visel v prodávaném domě nedaleko Buenos Aires,...

27. srpna 2025  13:01

Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz

Tragédie se ve středu ráno stala v jedné firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Teprve patnáctiletému chlapci, který tam byl na brigádě, se stal pracovní úraz. Podle Deníku ho stroj připravil o...

27. srpna 2025  13:01

Kandiduje Paroubek, Sládek či Babišovi exministři. Volby lákají i bývalé politiky

Premium

Do boje o Sněmovnu se letos přihlásila i řada bývalých vysoce postavených politiků. Na kandidátkách najdete třeba jména expremiéra Jiřího Paroubka, někdejších ministrů Babišovy vlády Vladimíra...

27. srpna 2025

Zdravě žije jen třetina Čechů. Mladí nadužívají sociální sítě nejvíc v Evropě

Téměř polovina Čechů se potýká s duševními problémy, jen šest procent ale vyhledá pomoc. Mladí Češi se navíc suverénně řadí na první místo v nadužívání sociálních sítí. Obracejí se na ně často proto,...

27. srpna 2025

Česko zasáhnou vysoké teploty. Meteorologové varují před rizikem požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na nadcházející dny. Meteorologové očekávají ve čtvrtek nárůst teplot nad hranici 30 °C. Na Moravě a ve Slezsku navíc přes den hrozí silný vítr o...

27. srpna 2025  12:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Únik kyseliny mravenčí v kladenské firmě. Jeden člověk skončil v nemocnici

V areálu jedné z kladenských firem ve středu ráno unikla z barelu kyselina mravenčí. Prorazila ho tříska z palety. Většímu úniku zabránili zaměstnanci firmy, uvedli hasiči na síti X. Jeden člověk se...

27. srpna 2025  12:48

Unikátní operace v Motole. Devítiletému chlapci nahradili lopatku z 3D tiskárny

Unikátní úspěch si připsali lékaři z dětské ortopedie a traumatologie ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky 3D tisku nahradili devítiletému chlapci celou lopatku, přišel o ni kvůli agresivnímu...

27. srpna 2025  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.