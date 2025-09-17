Řecko se snaží držet krok s Tureckem. Pořídí od Francie čtvrtou válečnou loď

  17:56
Řecko od Francie koupí čtvrtou válečnou loď třídy Belharra. Ve středu to schválila Rada národní bezpečnosti. Řecký ministr obrany Nikos Dendias bude o nákupu v nejbližších dnech informovat parlament. Cenu čtvrté válečné lodi zatím Řecko nespecifikovalo.
3D model od francouzské námořní obranné a energetické skupiny DCNS ukazuje...

3D model od francouzské námořní obranné a energetické skupiny DCNS ukazuje uměleckou představu navrhované digitální fregaty nové generace o hmotnosti 4 tisíce tun s názvem Belharra. (18. října 2016) | foto: Profimedia.cz

Pilot vstupuje do kokpitu letounu Rafale F4 na 55. Pařížské letecké show
Vojenský letoun Dassault Rafale C při exhibici na letošní Pařížské letecké show
Rafale M F4 na Pařížské letecké show na letišti Le Bourget
Na Pařížské výstavě nesměl chybět ani francouzský dvoumotorový víceúčelový
Nákup další fregaty typu Belharra, která bude plout pod jménem Thémistoklés, je součástí strategického spojenectví Řecka a Francie. Dohodu o spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti ve Středomoří uzavřely státy v roce 2021.

Řecko masivně investuje do obrany, uspět na zdejším trhu chtějí i české firmy

V jejím rámci nakoupilo Řecko 24 stíhaček Rafale a tři fregaty Belharra v celkové hodnotě více než 5,5 miliardy eur (asi 134 miliard Kč). Kontrakt počítal i s opcí na jednu další loď. Při nákupu v roce 2021 zaplatilo Řecko za každou fregatu miliardu eur (asi 24 miliard Kč).

Konzervativní vláda premiéra Kyriakose Mitsotakise letos rozhodla o zvýšení investic do obrany. S odkazem na rostoucí výzvy pro bezpečnost Evropy Mitsotakis v dubnu oznámil reorganizaci armády, na kterou země v horizontu deseti let vynaloží přibližně 25 miliard eur. Při dubnové návštěvě tehdejšího francouzského ministra obrany Sébastiena Lecornua podepsaly Atény s Paříží také dohodu o nákupu 16 raket Exocet.

Přezbrojení EU začalo. Komise nabídne miliardy eur na obranu, ale jako půjčky

Řecko se nákupem čtvrté válečné lodi a modernizací armády snaží udržet krok se svým historickým rivalem a spojencem v NATO Tureckem, píše Reuters.

Obě země se dlouhodobě přou o námořní hranice a Ankara nedávno před zasedáním Rady národní bezpečnosti oznámila, že v nejbližších dnech zahájí vědecký výzkum v Egejském moři. Řecko kvůli tomu podle místních médií ve středu v oblasti zahájilo vojenské cvičení.

Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Řecko je spolu s Polskem, Lotyšskem a Estonskem jednou ze čtyř evropských zemí NATO, které za rok 2024 vynaložily více než tři procenta svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Letos by měly jeho výdaje na obranu dosáhnout 6,13 miliardy eur (asi 153 miliard Kč).

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

17. září 2025  13:56,  aktualizováno  16:21

