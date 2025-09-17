Řecko se snaží držet krok s Tureckem. Pořídí od Francie čtvrtou válečnou loď

Nákup další fregaty typu Belharra, která bude plout pod jménem Thémistoklés, je součástí strategického spojenectví Řecka a Francie. Dohodu o spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti ve Středomoří uzavřely státy v roce 2021.
V jejím rámci nakoupilo Řecko 24 stíhaček Rafale a tři fregaty Belharra v celkové hodnotě více než 5,5 miliardy eur (asi 134 miliard Kč). Kontrakt počítal i s opcí na jednu další loď. Při nákupu v roce 2021 zaplatilo Řecko za každou fregatu miliardu eur (asi 24 miliard Kč).
Konzervativní vláda premiéra Kyriakose Mitsotakise letos rozhodla o zvýšení investic do obrany. S odkazem na rostoucí výzvy pro bezpečnost Evropy Mitsotakis v dubnu oznámil reorganizaci armády, na kterou země v horizontu deseti let vynaloží přibližně 25 miliard eur. Při dubnové návštěvě tehdejšího francouzského ministra obrany Sébastiena Lecornua podepsaly Atény s Paříží také dohodu o nákupu 16 raket Exocet.
Řecko se nákupem čtvrté válečné lodi a modernizací armády snaží udržet krok se svým historickým rivalem a spojencem v NATO Tureckem, píše Reuters.
Obě země se dlouhodobě přou o námořní hranice a Ankara nedávno před zasedáním Rady národní bezpečnosti oznámila, že v nejbližších dnech zahájí vědecký výzkum v Egejském moři. Řecko kvůli tomu podle místních médií ve středu v oblasti zahájilo vojenské cvičení.
Řecko je spolu s Polskem, Lotyšskem a Estonskem jednou ze čtyř evropských zemí NATO, které za rok 2024 vynaložily více než tři procenta svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Letos by měly jeho výdaje na obranu dosáhnout 6,13 miliardy eur (asi 153 miliard Kč).