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Svět zbrojením válcuje EU, ta teď škrtá razítka. Vyjde sázka na „ukrajinskou“ hru?

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Voják při vypouštění lehkého dronu. Právě obrana proti dronům je nedílnou součástí nové strategie. Armáda chce stovky malých dronů. | foto: OdKV GŠ AČR

Na moderním bojišti nevyhrávají jen největší tanky, ale ten, kdo nejrychleji inovuje – toto heslo si vzaly za své výbory parlamentu EU. Drony či AI mění situaci v řádu dnů, jenže evropské firmy dosud čekaly roky na razítka a granty. Nový program AGILE má za cíl posunout Brusel z pomyslného chvostu „ukrajinské partie“.

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Svět zbrojením válcuje EU, ta teď škrtá razítka. Vyjde sázka na „ukrajinskou“ hru?

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Voják při vypouštění lehkého dronu. Právě obrana proti dronům je nedílnou...

Na moderním bojišti nevyhrávají jen největší tanky, ale ten, kdo nejrychleji inovuje – toto heslo si vzaly za své výbory parlamentu EU. Drony či AI mění situaci v řádu dnů, jenže evropské firmy dosud...

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