V úterý vpodvečer se nebe nad částí Venezuely i jeho hlavním městem Caracasem během západu slunce náhle zbarvilo do ruda. Dystopické obrázky zamračené krvavé oblohy se od té doby lavinovitě šíří po sociálních sítích.
Pod částí příspěvků s fotografiemi sytě rudé oblohy na sociálních sítích se objevovaly odkazy na různé sci-fi pořady, například seriál Stranger Things, který proslul podobnou atmosférou.
Na podobné úkazy jsou však místní zvyklí. Jev dokonce získal označení candilazo, vycházející ze španělského slova candil, které lze přeložit olejovou lampu. Právě k jejímu světlu totiž lze ohnivě rudé západy slunce připodobnit nejlépe.
Pozdvižení ve zmožené zemi
Nezvyklá barva má přitom jednoduché věděcké vysvětlení. Přírodní fenomén způsobuje takzvaný Rayleighův rozptyl. Krátké vlnové délky slunečního světla (modrá a fialová) se v atmosféře rozptýlí. Pozorovatelné pak jsou pouze dlouhé vlnové délky – tedy červená a oranžová.
Dojem tentokrát posílil i rozptýlený písek z africké Sahary, který přes Atlantik a nad Venezuelu přinesly silné vzdušné proudy. Částečky ještě prohloubily červené zbarvení. Výsledná intenzivní barva pak prozářila silná mračna nad městem, což vyvolalo výsledný efekt.
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Mezi místními nicméně krvavě rudá barva příliš nadšení nevyvolala. Město se dosud vzpamatovává z dvojice silných zemětřesení, které Caracasem i celou zemí prošly ve středu 24. června. Ještě tři dny poté bylo několik desítek tisíc lidí nezvěstných a tragická bilance stoupala k patnácti stům obětí.
Dozvuky a slabší otřesy byly ve městě znatelné ještě před několika dny.