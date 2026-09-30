Za devatero horami, devatero řekami, v třidevátém carství, třídesátém království, na severním Uralu, hluboko v temných lesích, vyhloubili sovětští inženýři v osmdesátých letech hluboký, přehluboký bunkr.
Kódové označení: Objekt 1335.
Přísně střežené zařízení se nacházelo v úbočí hory Kosvinsky Kameň a bylo klíčovou součástí programu Mrtvá ruka (rusky Perimetr), který měla v gesci Hlavní raketová a dělostřelecká správa Ministerstva obrany.
Mrtvá ruka byla děsivou pointou doktríny vzájemného zničení: i kdyby Američané srovnali Moskvu se zemí, i kdyby zlikvidovali celé politbyro a dekapitovali armádu, stejně by zkáze neunikli. Automatizovaný systém řízení měl zajistit, že sovětské jaderné zbraně odstartují ze svých sil a provedou jim to samé.
Jaderná pomsta ze záhrobí. Mrtvá ruka.
Experti se domnívají, že ruské ministerstvo obrany tendry na dodávky materiálu schválně vypisovalo veřejně, aby se Západ o obnově komplexu dozvěděl.