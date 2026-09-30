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Objekt 1335. Putin obnovil bunkr soudného dne, ukrývá ho žulová hora na Uralu

Adam Hájek
  14:25

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Vjezd do Objektu 1335. V pozadí hora Kosvinsky Kameň (1510 metrů) | foto: dossier.center

Vladimir Putin ještě před vpádem na Ukrajinu nechal obnovit hluboký podzemní komplex, jehož posádka by i v případě likvidace nejvyššího velení mohla nařídit odvetný jaderný úder. Modernizaci a rozšíření obřího bunkru zmapoval list The Sunday Times ve spolupráci s investigativními projekty Danwatch a Dossier Centre.

Za devatero horami, devatero řekami, v třidevátém carství, třídesátém království, na severním Uralu, hluboko v temných lesích, vyhloubili sovětští inženýři v osmdesátých letech hluboký, přehluboký bunkr.

Kódové označení: Objekt 1335.

Přísně střežené zařízení se nacházelo v úbočí hory Kosvinsky Kameň a bylo klíčovou součástí programu Mrtvá ruka (rusky Perimetr), který měla v gesci Hlavní raketová a dělostřelecká správa Ministerstva obrany.

Mrtvá ruka byla děsivou pointou doktríny vzájemného zničení: i kdyby Američané srovnali Moskvu se zemí, i kdyby zlikvidovali celé politbyro a dekapitovali armádu, stejně by zkáze neunikli. Automatizovaný systém řízení měl zajistit, že sovětské jaderné zbraně odstartují ze svých sil a provedou jim to samé.

Jaderná pomsta ze záhrobí. Mrtvá ruka.

Experti se domnívají, že ruské ministerstvo obrany tendry na dodávky materiálu schválně vypisovalo veřejně, aby se Západ o obnově komplexu dozvěděl.

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