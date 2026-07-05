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Oběti dvou zemětřesení ve Venezuele vzrostly na 3342, zraněných 16 740

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  23:09aktualizováno  23:48

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Počet obětí dvojice zemětřesení, která minulou středu zasáhla sever Venezuely, podle místních úřadů vzrostl na 3342, informují dnes tiskové agentury.

"Oficiální bilance z 5. července je 3342 mrtvých a 16.740 zraněných," cituje ze sdělení vlády agentura AFP. Úřady neuvádějí žádný oficiální počet pohřešovaných, ale podle Organizace spojených národů jich může být až 50.000. Některé odhady uvádějí nižší počet, okolo 10.000 pohřešovaných. O střechu nad hlavou pak zůstalo podle agentury Reuters 17.345 lidí.

Na hřbitově La Esperanza v nejhůře zasaženém pobřežním státě La Guaira bylo pohřbeno asi 159 neidentifikovaných obětí katastrofy v dlouhé řadě hrobů, zjistili dnes reportéři AFP. Do dalších 95 hrobů byla uložena těla lidí, které se podařilo identifikovat. Hrobníci mechanickými mezitím bagry vyhlubovaly další hroby.

Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová během svého dnešního proslovu u příležitosti 215. výročí nezávislosti Venezuely obhajovala postup vlády po ničivých zemětřeseních, mnozí ale vládní kroky kritizují a míní, že vláda reaguje pomalu a nedostatečně na vzniklou humanitární katastrofu, poznamenala Reuters.

Sever Venezuely zasáhla ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ) krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než bude zjištěn skutečný rozsah tragédie.

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