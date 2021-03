Policie v Barmě střílela na protestující dav. Nejméně dva lidé přišli o život

V Barmě již několik týdnů trvají protesty proti vojenskému převratu a zásahy policie jsou podle pozorovatelů stále násilnější. Při potlačování protestů zemřelo podle údajů Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) již přes 70 lidí a více než dva tisíce osob bylo zadrženo.



„Většina velkých měst v naší zemi dnes připomíná náměstí Tchien-an-men,“ napsal ve středu na Twitter kardinál a rangúnský arcibiskup Charles Maung Bo. Represivní metody barmské junty tak srovnal s nemilosrdným zásahem čínského režimu proti studentům v roce 1989.

Sestra Ann Rose Nu Tawang při pondělních demonstracích v severní Barmě padla na prašné zemi na kolena a prosila skupinu těžkooděnců, aby ušetřili mladé protestující a vzali si raději její život. Snímek, na kterém katolická jeptiška žádá s roztaženýma rukama juntu o soucit, okamžitě obletěl svět a vysloužil ženě uznání doma i v zahraničí.

Barmská jeptiška Ann Rose Nu Tawang prosila policii o ušetření demonstrantů. (8. března 2021)

„Poklekla jsem a prosila je, aby nestříleli do dětí a nemučili je. Prosila jsem, aby raději místo toho zabili mě,“ popsala setra. K činu se odhodlala poté, co policie v Myisťině vystupňovala násilí proti demonstrantům, kteří po převratu požadují návrat demokracie a propuštění premiérky Do Aun Schan Su Ťij.



Barmou zmítá krize od 1. února, kdy armáda svrhla vládu barmské vůdkyně a držitelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij, kterou zadržela společně s dalšími členy její strany NLD, a ustanovila vojenskou vládu složenou z armádních činitelů.