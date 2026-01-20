Obchodní trasy, ponorky, nerosty. Fakta o Grónsku pro ty, co nechtějí kupovat glóbus

Matouš Waller
  9:33
Americký prezident Donald Trump mluví o tom, jak je pro USA důležité Grónsko už více než deset let. Proč je největší ostrov světa pro Ameriku důležitý? A proč je dánský?
Loď plující zmrzlým mořským zálivem nedaleko hlavního grónského města Nuuk.

Grónsko leží mezi Atlantským a Severním ledovým oceánem. Geograficky náleží k Severní Americe, ale politicky patří do Evropy. Rozloha 2 166 000 kilometrů čtverečních (to je 27x Česká republika) z něj dělá největší ostrov na světě.

V současnosti tvoří společně s pevninským Dánskem a Faerskými ostrovy v severním Atlantiku jednu ze tří částí Dánského království. Celých 98 procent plochy království tvoří samotné Grónsko.

Grónsko na mapě severozápadní polokoule s hlavním městem Nuuk

Kde je Grónsko a kdo jsou obyvatelé

Grónsko sousedí s Kanadou – země sdílejí přes kilometr dlouhou hranici na pustém Hansově ostrově v Naresově úžině. Zatímco od dánské pevniny je ostrov vzdálen zhruba dva tisíce kilometrů, od Ellesmerova ostrova na severu Kanady jen něco přes dvacet kilometrů.

Na ostrově žije necelých 57 000 lidí, naprostá většina v pobřežní oblasti, třetina v největším a hlavním městem Nuuku. S hustotou 0,028 obyv./km², což je jeden člověk na 36 kilometrů čtverečních, je to nejméně zalidněná země na světě.

Je to také jediná země v Americe, kde původní obyvatelé (Inuité) tvoří většinu populace, podle odhadů z roku 2024 jich je téměř 51 000.

Trump může Grónsku nabídnout „model Portoriko“. Ve hře je i dlouhý pronájem

Proč je Grónsko dánské

První osadníci byli z Norska a Islandu a ostrov pojmenovali Grœnland, Zelená země. Stejný význam má i současné dánské pojmenování Grønland, z čehož vychází český název Grónsko i anglické Greenland. V grónštině se pak ostrov jmenuje Kalaallit Nunaat, což lze přeložit jako Země Gróňanů.

Babiš neřekl, že Česko stojí za Grónskem. Pořídil si kvůli němu glóbus za 15 tisíc

Dánskou kolonií se ostrov stal po rozdělení dánsko-norské unie v roce 1814, plnohodnotnou součástí království pak v padesátých letech minulého století, kdy se tím také místní obyvatelé stali dánskými občany.

Částečnou autonomii Grónsko získalo v roce 1979, kdy vznikl grónský parlament, a ještě ji prohloubily výsledky hlasování v referendu v roce 2008. Díky novému zákonu získal ostrov samosprávu v oblasti soudnictví, policie či přírodních zdrojů.

Kodaň si však i nadále ponechala kontrolu nad zahraničními záležitostmi či obranou. Ovlivňuje také měnovou politiku, v Grónsku se platí dánskou korunou.

Přes dlouholeté spojení s Dánskem je úředním jazykem grónština, jež je nejpoužívanějším inuitským jazykem a mluví jí většina obyvatel ostrova.

Ostrov, který by mohl otřást Evropskou unií. Mezinárodní právo je v podstatě mrtvé

Proč Donald Trump tolik chce Grónsko

Americký prezident Donald Trump chuť získat Grónsko pro Spojené státy zopakoval po delší odmlce hned den po útoku na Venezuelu na začátku ledna. USA podle něj potřebují Grónsko pro svou obranu.

Další důvody, proč je Grónsko pro USA strategické:

  • Poloha ostrova umožňuje kontrolu nad novými obchodními trasami, které vznikají v tající Arktidě. Zájem o ně má kromě USA i Rusko a Čína.
  • Ostrov leží na Grónsko-islandské bariéře, která kdysi omezovala přístup sovětských ponorek do Atlantského oceánu. Na severu ostrova také leží americká základna Pituffik (dříve Thule) s radarem včasného varování proti ruským balistickým střelám a také na monitorování vesmíru a řízení satelitů.
  • Grónsko má obrovská naleziště nerostů klíčových pro obranu a průmysl, například elektroniku či zelené technologe. Odhaduje se, že ostrov obsahuje 36–42 milionů tun oxidů vzácných zemin, což je potenciálně druhá největší zásoba na světě hned po Číně. A také třináct procent neobjevených světových zásob ropy.

Ostrov jako periodická tabulka. Těžit v Grónsku by stálo miliardy dolarů a moře času

Jak se žije v Grónsku

Důsledky globálního oteplování jsou jedním z nejpalčivějších problémů, kterým Grónsko v poslední době čelí. Zvyšující se teploty vedou k tání permafrostu a dalšímu uvolňování skleníkových plynů. Rizikem je také stoupání mořské hladiny.

Z analýzy satelitních snímků vyplývá, že za posledních třicet let v Grónsku roztálo okolo jedenácti tisíc kilometrů čtverečních – sníh a led zmizel z plochy stejně velké jako Středočeský kraj.

Košile bližší než medvědí anorak. Gróňany nepálí Trump, ale to, kde najít doktora

Samotní Gróňané ale řeší ještě jiné problémy, způsobené zejména izolovaností ostrova, ale i překotným vývojem „zavlečeným“ z Dánska. Velká část obyvatel má například problémy s alkoholem.

Ostrov se také potýká s vyšší mírou kriminality, násobně častější než na pevnině jsou tu i sebevraždy a vraždy.

USA se o Grónsko nepokoušejí poprvé

Snaha Spojených států o získání ostrova není žádnou novinkou. Možnosti koupě ostrova ověřovaly USA poprvé už ve druhé polovině 19. století. Během druhé světové války se tu, po obsazení Dánska Německem a obraně před případnou invazí, usadily americké vojenské síly.

Skutečná nabídka na odkup ostrova přišla v polovině minulého století. Království však nabídku ve výši sta milionů dolarů odmítlo a o pár let později pouze dovolilo vybudovat již zmiňovanou leteckou základnu Thule (dnes Pituffik).

