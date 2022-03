Nebezpečí na obou stranách hranice. Prchající Ukrajinky se obávají únosů

Se slovenskými pracovníky Červeného kříže jsme se dohodli, že odvezeme Ukrajinku Polinu a jejího dvanáctiletého syna za její sestrou do Bratislavy. Máme za sebou už cestu z Prahy do Ubľy a pouze několik málo hodin spánku, ale zajížďka bude stát za to, aby se dostali do bezpečí.

Komunikace vázne, protože známe jen základy ruštiny, ale po cestě k autu potkáváme místní, kteří mluví ukrajinsky. Stačí několik vlídných slov a Polina propukne v pláč. Pochopili jsme, že pochází z bombardovaného Žytomyru, kde už podle jejího vyprávění nezůstalo vůbec nic. Vše srovnaly se zemí ruské rakety.