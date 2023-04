Omluvme se za obchod s otroky, vyzval portugalský prezident

Podle agentury Reuters by jde o první případ, kdy vrcholný portugalský politik navrhl takovou národní omluvu.

Od 15. do 19. století bylo uneseno šest milionů Afričanů a poté nuceně transportováno přes Atlantik na portugalských lodích, aby pak byli prodáni do otroctví, zejména do Brazílie.

Ale Portugalsko se dosud zřídkakdy vyjadřovalo k této své minulosti a na školách se o jeho roli ve zotročování učí jen málo.

Koloniální éra, kdy Portugalsko ovládalo Angolu, Mosambik, Brazílii, Kapverdy či Východní Timor i části Indie, je pro většinu Portugalců často zdrojem hrdosti.

Prezident de Sousa na každoroční vzpomínkové akci ke svržení diktatury řekl, že země by měla jít za pouhou omluvu, ale dále to nespecifikoval.

„Omluva je někdy tou nejsnadnější věcí: Omluvíte se, otočíte se a je hotovo,“ řekl a dodal, že země by měla převzít odpovědnost za svou minulost, aby mohla budovat lepší budoucnost.