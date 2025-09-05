Na Slovensku se znovu sejdou odpůrci Fica. Po jeho návštěvě Pekingu a Ukrajiny

Fico se dříve tento týden opět sešel s Putinem, a to v Pekingu u příležitosti své návštěvy na čínských oslavách konce druhé světové války. Těch se zúčastnil jako jediný vrcholný politik členské země Evropské unie, kterou kritizoval, že neměla na akci větší zastoupení. V pátek Fico jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Dřívější protivládní demonstrace na Slovensku odstartovala prosincová schůzka Fica s Putinem v Moskvě. Konala se v době, kdy jiní evropští státníci omezili kontakty s ruskými politiky, a to kvůli invazi Ruska na Ukrajinu. Fico pak organizátory uvedených protestů a opozici obvinil ze snahy o státní převrat.
Účast na protestech postupně na Slovensku slábla a organizátoři je v květnu ukončili. Sdružení Mír Ukrajině se loni v reakci na zastavení vojenské pomoci Kyjevu nynější slovenskou vládou zapojilo do organizace veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu.
7. února 2025