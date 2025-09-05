Na Slovensku se znovu sejdou odpůrci Fica. Po jeho návštěvě Pekingu a Ukrajiny

  19:36
Slovenské občanské sdružení Mír Ukrajině, které letos stálo za mohutnými protivládními demonstracemi, svolalo na příští pátek do Bratislavy nový protest proti krokům premiéra Roberta Fica v zahraniční politice. Sdružení v prohlášení uvedlo, že člověk, který obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina a čínské komunisty, nemůže být zároveň důvěryhodným spojencem Ukrajiny.
Slováci opět vyšli do ulic na shromáždění za proevropské směřování země. V Bratislavě dav zaplnil náměstí u úřadu vlády. (7. února 2025) | foto: Reuters

Fico se dříve tento týden opět sešel s Putinem, a to v Pekingu u příležitosti své návštěvy na čínských oslavách konce druhé světové války. Těch se zúčastnil jako jediný vrcholný politik členské země Evropské unie, kterou kritizoval, že neměla na akci větší zastoupení. V pátek Fico jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Dřívější protivládní demonstrace na Slovensku odstartovala prosincová schůzka Fica s Putinem v Moskvě. Konala se v době, kdy jiní evropští státníci omezili kontakty s ruskými politiky, a to kvůli invazi Ruska na Ukrajinu. Fico pak organizátory uvedených protestů a opozici obvinil ze snahy o státní převrat.

Odstup, ruský agente. Slováci protestovali proti Ficovi v desítkách měst, i v Brně

Účast na protestech postupně na Slovensku slábla a organizátoři je v květnu ukončili. Sdružení Mír Ukrajině se loni v reakci na zastavení vojenské pomoci Kyjevu nynější slovenskou vládou zapojilo do organizace veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu.

7. února 2025
