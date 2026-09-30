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Letadlo z Dubaje náhle změnilo kurz. O únos nejde, vyvrací spekulace Izrael

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Aktualizujeme   8:54aktualizováno  9:00

Návštěvníci fotografují Boeing 737 MAX 8 společnosti FlyDubai na letecké výstavě v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. (19. listopadu 2025) | foto: AP

Letadlo směřující z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál, změnilo kurz a neplánovaně přistálo v saúdskoarabské metropoli Rijádu. Portál The Times of Israel psal o obavách z možného únosu. O únos se nejedná, uvedl však následně mluvčí izraelského premiéra.

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Letadlo z Dubaje náhle změnilo kurz. O únos nejde, vyvrací spekulace Izrael

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Letadlo směřující z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál, změnilo kurz a neplánovaně přistálo v saúdskoarabské metropoli Rijádu. Portál The Times of Israel psal o obavách z možného únosu. O...

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