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Letadlo z Dubaje náhle změnilo kurz. O únos nejde, vyvrací spekulace Izrael
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo
Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...
Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Sucho odhalilo historický most v přehradě Březová u Karlových Varů
Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se...
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Znalosti potřebné pro orientaci v dnešním světě nezískáte jen z učebnic. Abychom podpořili ty, kteří s informacemi denně pracují, ať už se učí, nebo své vědomosti předávají dál, přinášíme držitelům...
Poslanci pokračují v jednání před hlasováním o nedůvěře Babišově vládě
Druhým dnem bude ve středu pokračovat schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Pár dnů před komunálními a senátními volbami mimořádnou schůzi s hlasováním o vládě vyvolala...
Letadlo z Dubaje náhle změnilo kurz. O únos nejde, vyvrací spekulace Izrael
Letadlo směřující z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál, změnilo kurz a neplánovaně přistálo v saúdskoarabské metropoli Rijádu. Portál The Times of Israel psal o obavách z možného únosu. O...
Nehoda sedmi aut komplikovala provoz na D6 před Prahou, roli sehrálo i ranní slunce
Ranní provoz na dálnici D6 před Prahou zkomplikovala dopravní nehoda. Bouralo sedm aut. Podle policie svou roli mohlo sehrát i ranní slunce.
Autentické zvuky dronů, výbuchy, praskání vysílaček. Zbývá 2000 metrů do Andrijivky
Režisér oceňovaného dokumentu s názvem 20 dnů v Mariupolu Mstyslav Černov se znovu vydal zachytit válečné hrůzy v Ruskem decimované Ukrajině. Ve snímku 2 000 metrů do Andrijivky zaznamenal mrazivé...
Voliči vidí jen vrchol ledovce, říká lídr Našich Pardubic. Chce zrušit obvody
Už šestnáct let upozorňuje na sociálních sítích na nedostatky v ulicích Pardubic. Neúnavně. Třikrát po sobě se coby lídr uskupení Naše Pardubice dostal do zastupitelstva prvního městského obvodu....
Školáci se po nákaze vracejí do lavic. Nečekané volno se jim líbilo, rodičům už méně
Žáci Masarykovy základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se po několika dnech ředitelského volna vrátily zpět do lavic. Děje se tak poté, co stovky strávníků onemocněly po konzumaci prošlých vajec,...
Vojenské junty v Sahelu spustily vlastní televizi, spolupracují s Ruskem
Tři africké sahelské státy Mali, Niger a Burkina Faso, kde se od roku 2020 postupně chopily moci vojenské junty, spustily v polovině září společnou televizní stanici Tafouk TV, aby prosadily svůj...
Krokodýl v nádrži vyvolal paniku. Policie obvinila muže za falešný AI obrázek
Singapurská policie obvinila muže z Barmy z šíření falešné zprávy a bránění spravedlnosti kvůli snímku vygenerovanému s pomocí umělé inteligence, na němž je slanovodní krokodýl v oblíbené vodní...
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Ruské útoky zabíjely v Kyjevě. Poláci kvůli ohrožení vyslali svá letadla
Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zahynulo dítě a další tři lidé utrpěli zranění. Polsko v reakci na dnešní ruské útoky vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do...
Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump
Severní Korea má „docela velký“ jaderný arzenál. Prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že všechno bude v pořádku, dokud bude on v Bílém domě. Trump severokorejského vůdce Kim Čong-una...