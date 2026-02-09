Představení, kterého se zúčastnili i Lady Gaga a Ricky Martin, se nelíbilo americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Bad Bunny přinesl na jeviště kus svého Portorika a na diváky se obrátil ve španělštině. „Mé jméno je Benito Antonio Martínez Ocasio,“ řekl zpěvák oblečený v bílém obleku ve španělštině. „Pokud jsem dnes tady, na Super Bowl 60, tak je to proto, že jsem nikdy nepřestal věřit v sám sebe, ty bys také měl věřit sám v sebe, jsi víc, než si myslíš,“ uvedl dále ve svém rodném jazyce. Na stadionu pak svítil v angličtině slogan „jen láska je silnější než nenávist“.
K Bad Bunnymu se při vystoupení připojila další hvězda španělskofonní hudby Ricky Martin a slavná zpěvačka Lady Gaga. Rapper odzpíval některé ze svých hitů a vystoupení zakončil skladbou Debí Tirar Más Fotos, která dala název hudebnímu albu, za které dostal letos cenu Grammy.
Vystoupení o poločase se podle očekávání nelíbilo prezidentovi Trumpovi, který dával již dříve najevo averzi k hlavnímu zpěvákovi představení. „Představení o poločase na Super Bowlu bylo naprosto strašné, jedno z nejhorších vůbec,“ nešetřil kritikou prezident. „Nikdo mu nerozumí ani slovo a jeho tanec je hnusný,“ uvedl dále Trump. Podle něj bylo představení fackou do tváře Spojených států.
Super Bowl je ve Spojených státech považován za největší sportovní událost roku, na stadionu a u obrazovek ji sleduje obvykle přes sto milionů diváků. Loni to bylo 130 milionů lidí.