O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

  6:19aktualizováno  6:30
Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K nepříčetnosti ho vytočilo vystoupení rappera Bad Bunnyho, které bylo plné odkazů na jeho rodné Portoriko a hispánskou kulturu. Bad Bunny je prvním interpretem používajícím převážně španělštinu, který byl hlavní hvězdou tohoto vystoupení, píší dnes v noci agentury.
Představení, kterého se zúčastnili i Lady Gaga a Ricky Martin, se nelíbilo americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Bad Bunny přinesl na jeviště kus svého Portorika a na diváky se obrátil ve španělštině. „Mé jméno je Benito Antonio Martínez Ocasio,“ řekl zpěvák oblečený v bílém obleku ve španělštině. „Pokud jsem dnes tady, na Super Bowl 60, tak je to proto, že jsem nikdy nepřestal věřit v sám sebe, ty bys také měl věřit sám v sebe, jsi víc, než si myslíš,“ uvedl dále ve svém rodném jazyce. Na stadionu pak svítil v angličtině slogan „jen láska je silnější než nenávist“.

K Bad Bunnymu se při vystoupení připojila další hvězda španělskofonní hudby Ricky Martin a slavná zpěvačka Lady Gaga. Rapper odzpíval některé ze svých hitů a vystoupení zakončil skladbou Debí Tirar Más Fotos, která dala název hudebnímu albu, za které dostal letos cenu Grammy.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

The Super Bowl Halftime Show is absolutely terrible, one of the worst, EVER! It makes no sense, is an affront to the Greatness of America, and doesn�t represent our standards of Success, Creativity, or Excellence. Nobody understands a word this guy is saying, and the dancing is disgusting, especially for young children that are watching from throughout the U.S.A., and all over the World. This �Show� is just a �slap in the face� to our Country, which is setting new standards and records every single day � including the Best Stock Market and 401(k)s in History! There is nothing inspirational about this mess of a Halftime Show and watch, it will get great reviews from the Fake News Media, because they haven�t got a clue of what is going on in the REAL WORLD � And, by the way, the NFL should immediately replace its ridiculous new Kickoff Rule. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! President DONALD J. TRUMP

9. února 2026 v 2:00, příspěvek archivován: 9. února 2026 v 6:13

Vystoupení o poločase se podle očekávání nelíbilo prezidentovi Trumpovi, který dával již dříve najevo averzi k hlavnímu zpěvákovi představení. „Představení o poločase na Super Bowlu bylo naprosto strašné, jedno z nejhorších vůbec,“ nešetřil kritikou prezident. „Nikdo mu nerozumí ani slovo a jeho tanec je hnusný,“ uvedl dále Trump. Podle něj bylo představení fackou do tváře Spojených států.

Super Bowl je ve Spojených státech považován za největší sportovní událost roku, na stadionu a u obrazovek ji sleduje obvykle přes sto milionů diváků. Loni to bylo 130 milionů lidí.

