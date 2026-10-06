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Americký tisk odkrývá, proč USA náhle stáhly své bombardéry z britské základny

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  8:17
Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)

Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026) | foto: AP

Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026)
Britové protestují na protiválečné demonstraci před leteckou základnou RAF...
Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
11 fotografií
Spojené státy své bombardéry z britské letecké základny Fairford o víkendu stáhly kvůli možné hrozbě dronového útoku nařízeného íránskými revolučními gardami, píše dnes list The New York Times (NYT). Deník se odvolává na americké a britské činitele.Náhlé stažení všech 12 amerických bombardérů B-1 přišlo po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný pokus o teroristický útok na základnu využívanou Američany k náletům na cíle v Íránu.

Americký prezident Donald Trump krok následně zdůvodnil hrozbami, aniž by je ovšem upřesnil.

Nyní NYT píše, že možný útok byl součástí komplexního íránského plánu zasáhnout letadla a zabít některé z několika stovek amerických vojáků na základně. Někteří činitelé jsou přesvědčeni, že se Írán částečně inspiroval loňským útokem Ukrajiny hluboko v nitru Ruska, kam se jí podařilo propašovat drony. Ukrajinská operace zničila nebo poškodila nejméně 12 letounů včetně strategických bombardérů schopných nést jaderné zbraně.

USA po incidentu stáhly své bombardéry z britské základny Fairford

NYT už o víkendu uvedl, že nutnost přesunout bombardéry z Fairfordu byla vyhodnocena jako natolik naléhavá, že některé stroje s posádkami již vzlétly, zatímco potřebné tankovací letouny se teprve připravovaly podpořit jejich let přes Atlantik.

Bombardéry byly přesunuty zpět na domovské základny v USA, uvedl v neděli představitel amerického ministerstva obrany, který hovořil pod podmínkou anonymity.

Koncem září bezpečnostní složky zadržely poblíž základny pět Britů, které policie zadržela kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Následně oznámila, že je propustila na kauci a nadále vyšetřuje. Ačkoli mnoho okolností incidentu zůstává nevyjasněno, britský premiér Andy Burnham uvedl, že za případným spiknutím pravděpodobně stál Írán. Teherán své zapojení odmítl.

U letecké základny v Anglii zadrželi pět Britů, Írán popírá jakýkoliv podíl

Základna Fairford leží asi 150 kilometrů západně od Londýna. Slouží americkým bombardérům během konfliktů na Blízkém východě už několik desetiletí. Podle agentury Reuters je pro USA důležitá také proto, že je to jedna z mála základen v Evropě, která je vhodná i pro těžké bombardéry.

Za nynější války s Íránem měly USA povolení využívat Fairford pouze k úderům na íránská raketová stanoviště, která ohrožovala plavidla v Hormuzském průlivu, případně k takzvaným obranným úderům, napsala agentura. Londýn podle ní odmítl udělit USA souhlas s využitím britských základen k útočným akcím proti Íránu.

28. září 2026
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