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Trump letěl z Ankary starým Air Force One. Tajné služby ho varovaly před strojem od Kataru

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  9:51
Trump letěl z Ankary starým Air Force One, do nového přesedl z bezpečnostních...

Trump letěl z Ankary starým Air Force One, do nového přesedl z bezpečnostních důvodů až v Anglii. (9. července 2026) | foto: Reuters

Trump letěl z Ankary starým Air Force One, do nového přesedl z bezpečnostních...
Trump letěl z Ankary starým Air Force One, do nového přesedl z bezpečnostních...
Trump letěl z Ankary starým Air Force One, do nového přesedl z bezpečnostních...
Trump letěl z Ankary starým Air Force One, do nového přesedl z bezpečnostních...
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Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Íránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba USA na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl.

Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing 747-8 vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. Píše o tom deník The New York Times (NYT) s odvoláním na informované zdroje.

Zákonodárci a někteří představitelé Trumpovy administrativy už dříve vyjadřovali obavy, zda dodání nového speciálu urychlené na prezidentovo přání umožnilo vybavit stroj pokročilým systémem protivzdušné obrany a provést další úpravy k ochraně amerického prezidenta.

Prezidentský letoun v novém. Trump poprvé usedl do darovaného Air Force One

Šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung uvedl, že „nový Air Force One je nejmodernější letoun, který byl vybaven v souladu s přísnými bezpečnostními protokoly k zajištění bezpečnosti prezidenta a jeho zaměstnanců“. Amerika má mnoho nepřátel, kteří mají Trumpa v hledáčku, dodal.

Nový letoun však nemá všechny prvky, kterými disponuje starý Air Force One, sdělily NYT zdroje obeznámené s vybaveností obou letadel. Jejich výměna před Trumpovým odletem z Turecka podle nich byla preventivním opatřením na doporučení tajné služby, spíše než reakcí na konkrétní hrozbu.

Trump zahájil novou vlnu úderů proti Íránu. USA zasáhly na 90 cílů, Teherán útoky oplácí

Trump, který opakovaně vyzdvihuje luxusní vybavení svého nového speciálu, s ním v úterý přiletěl na summit NATO v Ankaře. Americká armáda později ten den podnikla sérii úderů na Írán s tím, že jde o odpověď na íránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu.

Ve středu Trump popřel, že by za výměnou letounů stály bezpečnostní obavy. Místo toho tvrdil, že nový speciál se zastaví na americké letecké základně Mildenhall v Anglii aby si ho tam mohli prohlédnout američtí vojáci. Nový Boeing je totiž „úchvatný“, řekl Trump.

Když se ho novináři na důvod změny opakovaně ptali znovu, Trump uvedl, že je číslo jedna na seznamu lidí, které Írán chce zabít. V jednu chvíli zmínil, že v posledních dnech dostal informace o seznamu cílů Teheránu. „Neustále čelím hrozbě. Jsem číslo jedna na jejich seznamu, ještě před vámi. Ale pokud půjdu dolů já, půjdete se mnou. Takže možná někteří z vás budou chtít změnit povolání,“ vtipkoval během letu Trump s novináři, kteří s ním cestují.

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Před odletem z Ankary Trump nastoupil do starého Air Force One neobvykle rychle, takže ho reportéři nemohli sledovat či vyfotit na schůdcích. Cestující dostali pokyn, aby před vzlétnutím zaclonili okýnka. Letadlo s Trumpem na palubě v noci na dnešek SELČ přistálo na základně Mildenhall v hrabství Suffolk, kde prezident přestoupil do nového letounu darovaného Katarem.

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