Šéfa obří zdravotní pojišťovny zastřelili před pouliční kamerou, čelil výhrůžkám

Pojišťovna UnitedHealthcare je součástí zdravotnického gigantu UnitedHealth. Podle policie se stal padesátiletý Thompson terčem střelby u hotelu Hilton na Manhattanu, kde firma pořádala setkání s investory.

Podle médií čekal maskovaný střelec na Thompsona u hotelu a po útoku uprchl. „Střelec několik minut vyčkával, než se k oběti zezadu přiblížil a zahájil palbu,“ uvedla newyorská policejní komisařka Jessica Tischová.

Thompson utrpěl nejméně jeden zásah do zad a také do lýtka. Záchranáři muže v kritickém stavu převezli do nemocnice, kde ho lékaři později prohlásili za mrtvého. Policie zatím nezjistila motiv střelby a po pachateli pátrá.

Podezřelý podle policie z místa činu utekl postranní uličkou a později byl spatřen, jak na elektrokole míří do Central Parku. Vyšetřovatelé do pátrání nasadili drony, vrtulníky a psi. Policie nabídla odměnu až deset tisíc dolarů za informace vedoucí k zatčení podezřelého.

Společnost UnitedHealthcare je největší zdravotní pojišťovnou ve Spojených státech. Thomson byl do čela firmy jmenován v dubnu 2021.

„Jsme hluboce zarmouceni a šokováni odchodem drahého přítele a kolegy,“ uvedla mateřská skupina UnitedHealth. Dodala, že úzce spolupracuje s newyorskou policií.

UnitedHealth sídlí ve městě Minnetonka ve státě Minnesota. „Je to strašlivá zpráva a hrozná ztráta pro podnikatelskou komunitu v Minnesotě,“ uvedl guvernér Minnesoty Tim Walz.

Nedaleko místa činu budou rozsvěcet vánoční strom, Newyorčané jsou v šoku

Vražda podle agentury AP otřásla částí New Yorku, která je v tuto hodinu obvykle klidná. Stala se asi čtyři bloky od místa, kde se ve středu večer mají shromáždit desetitisíce lidí na každoroční rozsvícení vánočního stromu v Rockefellerově centru.

Policie se snažila obyvatele uklidnit a slíbila zvýšenou bezpečnost při rozsvícení stromu, které proběhne podle plánu.

„Vyzýváme Newyorčany, aby se věnovali svému každodennímu životu a svým každodenním záležitostem, ale aby byli ostražití,“ uvedl šéf oddělení newyorské policie Jeffrey Maddrey.

Vyšetřovatelé našli před hotelem několik nábojnic ráže 9 mm. V uličce, kterou útočník uprchl, našli také mobilní telefon. Prohledávali také Thompsonův hotelový pokoj a vyslýchali jeho kolegy z UnitedHealthcare.

Thompsonova manželka Paulette Thompsonová řekla televizi NBC News, že jí muž řekl, že „mu vyhrožovali nějací lidé“. Řekla, že nezná podrobnosti, ale naznačila, že mohlo jít o problémy s pojištěním.