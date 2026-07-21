Zelenskyj odvolal Syrského z čela armády. Nahradí ho hrdina z Donbasu Drapatyj

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Rozhodnutí přichází po mimořádně napjatém týdnu. V posledních dnech vycházely v Kyjevě i dalších městech do ulic tisíce lidí na protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádaly právě odchod Syrského. Podobné demonstrace jsou přitom v době ruské invaze poměrně vzácné.
Fedorov na ministerstvu skončil v polovině července s celou předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové. Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda poslancům vládní strany Sluha národa řekl, že Fedorovovu službu ukončil mimo jiné právě kvůli jeho sporům se Syrským. Exministr totiž velitele veřejně obvinil z blokování vojenských reforem a lpění na tradičním velení.
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Zelenskyj se protestů velmi bojí. Syrského bude muset obětovat, říká expert
Zelenskyj ve svém dnešním večerním projevu uvedl, že s Fedorovem během dne jednal a nabídl mu novou významnou vládní funkci. Ta by se měla podílet na rozvoji „technologické dimenze“ ukrajinského státu. Konkrétnější však prezident nebyl.
Nyní má armádu modernizovat Mychajlo Drapatyj, který působí už od začátku války na Donbasu. „Je to jeden z velitelů, kteří během války vyrostli. Populární je hlavně mezi vojenskými blogery, občanskými aktivisty a dobrovolníky. Má za sebou úspěchy,“ popisuje analytik Balázs Jarábik, který se zaměřuje na Ukrajinu a střední a východní Evropu.
Zelenskyj ve svém večerním příspěvku upřesnil, že nová podoba velení vznikala již v úzké spolupráci s nastupující generací důstojníků. „Společně s Mychajlem Drapatým, Jevhenem Chmarou a Pavlem Palisou bylo stanoveno, jak má být upravena struktura Generálního štábu,“ napsal prezident.
Zároveň však neopomněl vyzdvihnout zásluhy odcházejícího velitele. Syrskyj se do čela armády postavil v roce 2024 poté, co Zelenskyj odvolal jeho populárního předchůdce Valerije Zalužného. Syrskyj sehrál klíčovou roli v některých z největších ukrajinských vítězství nad Ruskem. Na druhou stranu ho však kritici obviňovali, že nebere ohled na množství padlých vojáků, za což si vysloužil nelichotivou přezdívku „řezník“.
Prezident se s ním nicméně rozloučil smířlivě: „Je faktem, že Oleksandr Syrskyj zajistil úspěchy Ukrajiny při obraně Kyjeva, při ofenzivní operaci v Charkově i při operaci u Kurska. Ušli jsme dlouhou cestu, obrana Ukrajiny pokračuje a každý voják si zaslouží důstojné zacházení. Jsem vděčný Oleksandru Syrskému i každému našemu vojákovi za silné pozice Ukrajiny na frontě.“
Zelenskyj zároveň potvrdil, že se Syrským a Andrijem Hnatovem již jednali o dalších formách služby a o řádném předání agendy. Hlavním motivem personálního zemětřesení v čele armády má být zefektivnění boje.
„Všichni máme jedno přání – vítězství nad nepřítelem a dosažení takových podmínek na frontě a takového tlaku na Rusko, které by umožnily přimět ho k míru. Zítra formalizujeme všechna rozhodnutí. Ukrajina musí z této situace vyjít silnější a Rusko to bude mít těžší. Sláva Ukrajině!“ uzavřela ukrajinská hlava státu.